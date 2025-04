Rebecca Loos reaparece en Telecinco y acusa a Beckham: «Si no lo quiere admitir, al menos que no me eche la culpa a mí» La exasistente se trasladó a Noruega, donde trabaja como instructora de yoga, guía de montaña y participa en actividades deportivas al aire libre

Casi dos décadas después del escándalo que sacudió al matrimonio de David y Victoria Beckham, Rebecca Loos ha vuelto a dar su versión de los hechos. Lo hizo en el programa '¡De Viernes!' de Telecinco, donde repasó con detalle su supuesta relación con el exfutbolista inglés durante su etapa en el Real Madrid y cuestionó el tratamiento que Beckham ha dado recientemente al tema en su documental de Netflix.

«Yo ya estoy casada y tengo hijos. Estaba alejada de este tema, pero él ha tocado un poco el asunto en su documental y la manera que tiene de hablar de la relación... De repente, me contacta gente por Instagram insultándome y todo el odio empieza de nuevo», afirmó la exasistente personal del jugador, que actualmente reside en Noruega con su familia, lejos del foco mediático.

Loos se mostró tranquila, aunque decidida a defender su reputación. «No quiero ser la mala de esta historia», subrayó, añadiendo: «Si no lo quiere admitir, que no lo admita, pero al menos que no me eche la culpa a mí, que somos dos». Durante la entrevista, la también exmodelo repasó cómo, según su versión, se inició su vínculo sentimental con el entonces centrocampista del Real Madrid. Aseguró que todo comenzó con mensajes de texto «cargados de insinuaciones» que desembocaron en una noche en un hotel madrileño. «Nos besamos hasta su hotel, toda la Castellana. Subí y nos lo pasamos fenomenal», relató.

Loos explicó que en aquel momento pensaba que era la primera vez que Beckham le era infiel a su esposa. Sin embargo, con el paso del tiempo, comprendió que el jugador mantenía una vida paralela. Como ejemplo, recordó una fiesta organizada por Ronaldo Nazario, compañero del futbolista en el club merengue, en la que llegó a encontrar al inglés semidesnudo con otra mujer. «Victoria me llamó desesperada porque no sabía dónde estaba David. Fui a buscarlo y, al abrir la puerta, me encontré con aquella escena. Le dije: 'Your wife', y me fui. Ahí entendí que yo no era la única».

Rebecca también criticó duramente la estrategia de comunicación, que según ella, protegió a Beckham y la dejó expuesta a la opinión pública. «Fui contra una máquina de relaciones públicas poderosa, e hicieron todo lo posible por destruir mi reputación», denunció. En su defensa, confesó haber conservado varios de los móviles del exfutbolista, donde este le habría enviado mensajes explícitos. «Me ponía muchas cosas bastante eróticas. Los guardé porque eran mi prueba. En aquel entonces no se hacían fotos», dijo. Loos concluyó su intervención con una petición clara: «No busco escándalos. Solo quiero que se entienda que no fui la única responsable de lo que pasó».

Desde hace años, Rebecca Loos optó por una vida más discreta. Se trasladó a Noruega, donde trabaja como instructora de yoga, guía de montaña y participa en actividades deportivas al aire libre. «He encontrado mucha paz gracias al yoga, vivir en las montañas y estar conectada con la naturaleza», explicó, asegurando no guardar rencor, pero sí el deseo de que se reconozca su parte de la historia.