Una copia del libro 'Rayas blancas, oveja negra' de los periodistas, Torgeir Krokfjord and Oistein Monsen. EFE

'Rayas blancas, oveja negra', el libro que relaciona a Marius Borg con el tráfico de drogas

La publicación también pone en la diana a la princesa Mette-Marit por su actitud durante la investigación a su hijo

Joaquina Dueñas

Jueves, 23 de octubre 2025, 15:08

Comenta

'Rayas blancas, oveja negra', así se titula el libro de los periodistas Torgeir Krokfjord y Øistein Monsen que relaciona al hijo mayor de Mette-Marit con el tráfico de drogas. La obra, publicada por Aschehoug, una de las editoriales más importantes de Noruega, sostiene que Marius Borg y su entorno criminal llevaban a cabo presuntamente tráfico de estupefacientes a pocos metros del palacio real de Oslo.

Ante estas acusaciones directas, la defensa de Marius, que de momento no tiene previsto llevar a cabo acciones legales, ha pedido a la editorial que tome medidas: «Esperamos que Aschehoug, ahora que se han señalado falsedades e inexactitudes, tome medidas, revise el libro de nuevo y elimine lo que sea obviamente incorrecto». En este sentido, el responsable de prensa del Distrito Policial de Oslo, Unni T. Grøndal, ha precisado que «el libro describe que la policía vio a Borg mientras supuestamente vendía cocaína en la calle Karl Johan. Quisiéramos aclarar que, según nuestra información, los agentes observaron que estaba intoxicado, pero no que vendiera drogas».

La obra de Krokfjord y Monsen pone también en la diana a la princesa Mette-Marit por su actitud durante la investigación a su primogénito al señalar cómo cuando la policía tuvo la deferencia de avisarle antes de la primera detención de Marius, ella se fue a su piso para limpiarlo a fondo. De ahí que la segunda vez que los agentes detuvieron al hijo de la heredera al trono noruego, la princesa se enteró por los amigos del joven ante el temor de que pudiera revelar sus planes para proteger a su hijo. Igualmente, el libro recoge que cuando tuvo que entregar su móvil en comisaría, se lo encontraron roto y sin tarjeta sim.

Marius Borg, que según sus abogados se encuentra recibiendo tratamiento para superar sus adicciones, estas sí confesadas, está a la espera de juicio. Sobre él pesan 32 cargos, cuatro de ellos, por violación.

