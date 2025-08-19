La policía pide la documentación al dúo Azúcar Moreno tras una actuación de veinte minutos

Leire Moro Martes, 19 de agosto 2025, 18:28 Comenta Compartir

La que se esperaba como una noche de fiesta más en la población de Bétera, en Valencia, el pasado 12 de agosto, acabó en un enfrentamiento entre el dúo Azúcar Moreno y los vecinos. Las hermanas fueron contratadas para dar un concierto de 90 minutos que tendría que haber empezado a las 23.00 horas. Pero las cosas no salieron según lo planeado.

El concierto comenzó a la 1.45 horas, solo interpretaron cinco canciones y abandonaron repentinamente el escenario. Como en todo enfrentamiento, hay dos versiones. Los vecinos de Bétera aseguran que no les quedó otra que, cansados por la espera, mostrar su indignación por el retraso con abucheos. La calidad del concierto tampoco les convenció; los asistentes alegan que «ni se sabían las letras de las canciones». El abrupto abandono del escenario de las Azúcar Moreno provocó que la policía de la localidad les pidiese la documentación, por la posibilidad de que estuviesen incumpliendo el contrato. Varios asistentes mostraron su enfado en las redes sociales. «Cantaba más el del cajón que ellas, fue lamentable. Hubiera sido mejor sacar una orquesta, que esto nos ha costado a todos un buen dinero», lamentaba uno de ellos. «No era un concierto de Azúcar Moreno, era un karaoke de Azúcar Moreno de 35.000 euros», escribía otro.

Esto fue el espectáculo de Bétera. Al igual que hace 3 años, meten a un tío a cantar por ellas con un cajón.



No era un concierto de Azúcar Moreno, era un karaoke de Azúcar Moreno de 35.000€. pic.twitter.com/fYGI5Tol9d — Joyu (@josesjd) August 17, 2025

Las hermanas Salazar, en cambio, aseguran que el retraso fue responsabilidad de la organización, y aseguran que ellas estaban en la localidad a las 20.00 horas. Añaden que, a pesar del retraso y las incomodidades provocadas por una mala gestión, estuvieron dispuestas a salir a escena y que, cuando lo hicieron, se encontraron un público muy enfadado y hostil que las abucheó y llamó estafadoras. En el programa 'Fiesta' de Telecinco, el colaborador, Luis Rollan, salió en defensa del dúo. «A ellas les dijeron que tenían que estar listas para actuar a las ocho de la tarde. Después les dijeron que no salían hasta las once de la noche, para finalmente salir a escena a las dos menos cuarto de la madrugada. Ellas perfectamente podrían haber dicho que a esas horas no salían y por deferencia al público salieron y cantaron cinco canciones», aseguró.

Toñi Salazar, que entró en directo en el programa vespertino, responsabilizó a la organización. «Nosotras a ese escenario salimos cabreadas, claro que sí, pero porque nos tuvieron hasta las dos de la mañana esperando para actuar. Salimos por la gente. El organizador nos llamaba estafadoras y por ahí no paso», afirmó.