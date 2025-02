La polémica frase de Agatha Ruiz de la Prada sobre los gitanos acaba con su relación con Patón

A.M. Sábado, 15 de febrero 2025, 10:42 Comenta Compartir

Agatha Ruiz de la Prada fue noticia hace unas semanas por afirmar en televisión que vivía «como los gitanos» por culpa de estar en plena mudanza. Aquella desafortunada afirmación desató una ola de reacciones de personalidades muy populares de la raza gitana que no dudaron en atacar a la diseñadora. Ella reconoció que se había equivocado y pidió al de pocos días disculpas, pero desde su entorno más íntimo, su pareja hizo la bola más grande.

José Manuel Díaz-Patón llegó a acusar a Lolita de atacar a Agatha Ruiz de la Prada en busca de la fama. Una acusación ridícula por otra parte de la que su pareja tuvo que pedir nuevamente perdón. Ayer, la diseñadora visitó el plató de 'De Viernes' para confirmar un 'bombazo' anunciado en la prensa días antes: «Entre la fama y Ágatha Ruiz de la Prada, ha preferido la fama».

Durante la entrevista, Patón quedó señalado por su ya expareja. «Ha decidido que esto de la prensa le encanta. Ha sido horrible. Le he pedido mil veces que pare y ha seguido... se le ha subido la fama a la cabeza», dijo sobre la polémica con Lolita.

Aquella fue la gota que colmó el vaso: «Yo dije que estaba mal con el comentario de los gitanos y él sale y dice que estoy bien. Cuando uno en la pareja dice 'Picasso es una mierda', creen que yo suscribo eso, y no». Ruiz de la Prada aseguró que Patón actuó por libre en los medios. «Yo le dije, por favor no hables, y a la semana estaba en todos los programas. Me ha quemado», denunció. «Yo quiero tener mis propios jaleos, asumo y pido perdón si tengo que hacerlo, no tiene que defenderme nadie».

Pero en Telecinco tenían una sorpresa para la diseñadora, un vídeo en el que aparecía Patón y aseguraba estar «muy enamorado» de ella. La afirmación le ablandó el corazón... y encima era San Valentín. «La verdad es que ha estado muy mono», dijo nada más ver el vídeo.