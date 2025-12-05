¿Quién fue la persona que presentó a Leiva y Joaquín Sabina? Ambos cantantes han forjado una gran amistad, con varias colaboraciones y un premio Goya a la Mejor Canción Original

Juanma Mallo Viernes, 5 de diciembre 2025, 17:21 Comenta Compartir

Joaquín Sabina, el artista que acaba de despedirse de los escenarios, y Leiva han forjado con el tiempo una profunda amistad. También han trabajado juntos en múltiples proyectos. Por ejemplo, en la canción 'Sintiéndolo mucho', que les sirvió para ganar el Goya a la mejor canción original de 2023, tema principal del documental con el mismo nombre dedicado a Sabina.

Pero, ¿de dónde surge esta amistad -bueno, ellos se consideran hermanos? El nexo entre ambos es el futbolista José María Gutiérrez, 'Guti'. Lo cuenta en un vídeo de Miguel Ángel Román, narrador principal de DAZN. Sentado en la sala mixta de San Mamés, el presentador le suelta al exídolo del Real Madrid. «Fuiste la persona que presentó a Leiva y Joaquín Sabina».

Él exfutbolista sonríe: «Dos genios no podían dejar de conocerse. Yo conocía a Miguel Leiva (en realidad se llama José Miguel Conejo Torres), yo era muy fanático de Pereza (el grupo que tenía con Rubén Pozo). Fue Miguel el que me pidió un día conocer a Joaquín. «Necesito conocer a Joaquín. Era de sus ídolos de siempre. Les presenté y a partir de ahí uña y carne. Me dejaron de lado a mí», sonríe.

Le preguntan por las fiestas y su duración. Guti regatea. «Varias farras guapas con Sabina hasta tarde, pero no se pueden contar».

En más de una ocasión, Leiva ha contado que sentía devoción por Sabina, para el que ha escrito alguna canción. «Durante los últimos 10 o 15 años que viví en casa de mis padres, compartía litera con mi hermano. Al cerrar la puerta de nuestro cuarto, por dentro había colgado un póster arrancado de la calle, que era de su disco 'Esta boca es mía'», subrayó.

Además, el autor de 'Gigante' subrayaba cómo fue ese primer día con Sabina. «En aquel momento Guti se dejaba caer mucho por las calles, y conoció a Joaquín y Joaquín se enamoró de él y él de Joaquín. Y en un momento dado Rubén y yo nos veíamos mucho con Guti en esa época y me dijo 'tengo una cena con Joaquín, ¿os apetece venir?' Fuimos, estuvimos allí jugando al billar, escuchando canciones de Los Rodríguez, y ese día nos hicimos amigos hasta hoy». Eso ha provocado muchas colaboraciones, como por ejemplo un himno 'oficioso' del Atlético de Madrid: 'Partido a partido'. Ambos con devotos de esa formación.