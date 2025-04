Pedro Piqueras desvela cuál fue su entrevista política más tensa: «Pasaron algunas cosas..»

A. Mateos Jueves, 3 de abril 2025, 07:44 | Actualizado 08:13h. Comenta Compartir

Pedro Piqueras pisó anoche por primera vez el plató de 'El Hormiguero'. Era su debut en el espacio de las hormigas tras su larga trayectoria al frente de los Informativos Telecinco, en la cadena rival. «Tenía que haber venido mucho antes», le confesó el veterano periodista, ya jubilado, a Pablo Motos.

El comunicador acudió a presentar su nuevo libro 'Cuando ya nada es urgente' y repasó su extenso recorrido en televisión. «Has estado en las tres principales cadenas», le felicitó Motos. Piqueras asintió. «Comencé en Radio Nacional hasta que Hermida me hizo una prueba para presentar el informativo... Así empezó todo», relató.

Pedro Piqueras reflexiona sobre las entrevistas que ha hecho a los políticos #PiquerasEH pic.twitter.com/axc6Qhhtqw — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 2, 2025

Anoche Piqueras regresaba a Antena 3 más de veinte años después, esta vez como invitado y entrevistado. Y en ese nuevo rol se desenvolvió bien. Se vio un Pedro Piqueras más desenfadado que incluso se alargaba en sus respuestas. Precisamente, cuando Motos le preguntó por sus entrevistas a los líderes políticos, Piqueras se gustó y desveló detalles muy sorprendentes como, por ejemplo, su cara a cara más tenso.

«Con Abascal... pff», dejó caer antes de explicarse. «Habían pasado algunas cosas tensas sobre la muerte de una persona en Tirso de Molina. Desde Vox mantenían que eran magrebíes, pero se descubrió que no era así. Fue una entrevista muy tensa también por algún tema judicial y porque Abascal es muy firme en esas cosas....», confesó. Aun así, Piqueras sí recuerda como un punto positivo que el político «no eludió las respuestas».

Todo lo contrario fue su entrevista con Pablo Iglesias. Las charlas con el entonces líder de Podemos «eran muy interesantes», confesó Piqueras. «Siempre te ponía retos en sus respuestas y a veces el reto era cómo acortarle porque se alargaba muchísimo», aseguró entre risas.

¡Pedro Piqueras nos canta una canción con la guitarra en directo! #PiquerasEH pic.twitter.com/BACZ2iFTE2 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 2, 2025

Piqueras tiene la teoría de que «cuando haces una entrevista muy agresiva, el entrevistado ya no te cuenta nada» y que «lo mejor es ser amable». Y bajo esa premisa preparaba sus entrevistas a los diferentes presidentes del Gobierno que han pasado por los informativos. No habló en concreto de Pedro Sánchez ni de sus predecesores pero sí dejó claro que él solo buscaba «buenas respuestas» del jefe del Ejecutivo: «Quiero que me responda a los problemas reales que hay, aunque se enfade. Lo que quiero son las respuestas que el público quiere tener».

Trancas y Barrancas consiguen los mejores consejos de Pedro Piqueras para jóvenes periodistas #PiquerasEH pic.twitter.com/xHdRrbj8aW — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 2, 2025

En cuanto a la oposición, Piqueras sí mencionó a Alberto Núñez Feijóo. «Ha aprendido a contestar lo que tiene que contestar...», dejó caer antes de que Motos le invitase a tocar a guitarra una canción de Serrat y las hormigas entrasen en acción con sus divertidos juegos.