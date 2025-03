El palo de Nagore Robles a 'Supervivientes' por retirar su invitación para la nueva edición: «El motivo lo sabrá...»

Gabriel Cuesta Viernes, 7 de marzo 2025, 20:35 Comenta Compartir

Palo de la vizcaína Nagore Robles a la dirección de 'Supervivientes 2025'. ¿El motivo? La decisión de 'retirar' la invitación para este 2025 que en la pasada edición realizaron a la basauritarra para que sustituyese a Carmen Borrego en el 'reality show' de supervivencia. El programa de Telecinco arrancó este jueves con dos claros protagonistas, Terelu Campos y el viral Montoya de 'La isla de las tentaciones', y muchos seguidores se preguntaron el motivo de la ausencia de Robles en Honduras.

La vasca ha sido colaboradora de sus debates y presentadora del 'aftershow' del reality durante otras ediciones. El año pasado tuvo encima de la mesa una oferta para viajar a la isla como concursante en lugar de Carmen Borrego después de su abandono. Nagore lo rechazó y se comprometió a participar en esta nueva edición. Eso sí, siempre que la cadena lo viese oportuno. «Quiero hacer este vídeo porque un montón de personas me están escribiendo diciendo: 'Oye, Nagore, ¿tú no prometiste que irías a Supervivientes? Yo no prometí que iba a ir a Supervivientes», arranca en un vídeo subido a su cuenta de TikTok.

«A mí me ofrecieron ir un mes después de que empezara el concurso porque una concursante abandonó y yo hubiera sido la sustituta. Y yo dije que llevan años ofreciéndome ir a Honduras y nunca había ido, con lo cual por qué iba a ir un mes después, donde evidentemente todo el mundo me iba a quitar cualquier mérito que tuviera de cualquier cosa que consiguiera y eso sí que no. Y entonces que de ir, iría el día 1», ahondaba la que fuera concursante de 'Gran Hermano 11' y 'Acorralados'.

Su nueva experiencia en 'Bake Off', el 'talent show' culinario de postres de La 1, cree que puede estar detrás de esta amarga decisión de Mediaset. «A mí nadie me ha llamado, con lo cual ni siquiera he tenido que decir ni si ni no. No me he podido sentar a escuchar ninguna propuesta que es algo que yo también dije que estaría dispuesta a sentarme y escuchar alguna propuesta, pero ni siquiera ha tenido que aceptar ni rechazar nada porque a mí nadie me ha llamado», insiste. «El motivo lo sabrá la productora, o la cadena. Pero donde sí estoy, que quizás ese sea uno de los motivos, que no lo sé, es en TVE, todos los lunes en 'Bake Off'», deja caer.

«Puede ser que no os hayáis enterado, porque con el revuelo de 'La isla de las tentaciones' de los lunes, que están dando tantísimo contenido. Pero estoy en un programa donde también se pasa muy mal, hay muchos nervios, es una aventura sin duda, todos los lunes a las 23:00 horas después de 'La Revuelta'», concluye.