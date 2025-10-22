Pablo Motos cuenta la fiesta con un amigo que se les fue de las manos: «Estábamos borrachos» Blanca Suárez y Manu Ríos han acudido a 'El Hormiguero' para promocionar la segunda entrega de 'Respira'

Blanca Suárez y Manu Ríos han acudido este miércoles a 'El Hormiguero' para promocionar la segunda entrega de 'Respira', la serie que se podrá ver a partir del 31 de octubre en Netflix. Ha sido la actriz quien ha explicado cómo comienza la segunda entrega: «No empiezo muy bien», afirma, sobre la trama.

Pablo Motos ha asegurado que le será muy difícil no hacer 'spoiler'. «Hoy en día hacemos los tráilers haciendo pequeños 'spoilers'», le ha contestado Blanca. El presentador ha contado que en la serie se privatiza el hospital donde se desarrolla la trama. Manu pensaba que estaba desvelando algo importante, pero ese aspecto está incluido en el vídeo de la promoción de la segunda entrega.

'El Hormiguero' quiso ponerles a prueba y que demostraran lo que han aprendido durante el rodaje, así que les pusieron ante una mesa para coser una pechuga de pollo. El primer corte lo hizo Blanca con el bisturí. Después ha sido Manu quien ha puesto los puntos. Lo ha hecho de forma perfecta, con la ayuda de unas pinzas.

De hecho, Manu ha contado el incidente que tuvo con una extra durante el rodaje. «Estaba haciendo unos puntos de sutura a una chica y no conseguí diferenciar su piel de la prótesis de sus barbilla. Le pinché un poquito. No fue nada grave», ha afirmado.

También ha hablado de un momento muy desagradable. Cuando tuvo que sacar un feto. «Fue un poco traumático». «Me esperaba una cosa pequeñita, sin cara...», explica. Sin embargo, se topó con un cuerpo «enorme, con manitas, ojos, estaba viscoso y frío», cuenta.

Después, Motos ha cambiado de tema y se ha puesto a hablar de las fiestas a las que acuden los invitados. Mientras que Manu estuvo en una donde estaba Madonna, Blanca ha desvelado que frecuenta las Tattoo Party, donde la gente bebe y se tatúa. «Tengo varios tatuajes de esas fiestas, pero me los hago al principio», ha desvelado.

No obstante, ha contado que ha sido testigo de «noches alegres y mañanitas tristes», haciendo referencia a las cosas que se ha tatuado la gente tras la ingesta de alcohol. Sobre esto, Motos ha contado la anécdota que tuvo con un amigo que se «tatuó un osos gigante a la espalda». «Estábamos los dos borrachos», ha explicado el presentador, a quien su colega le dijo por la mañana: «Si a mí no me gustan los osos».