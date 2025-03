Pablo Alborán confiesa en 'El Hormiguero' la verdadera razón de su retiro: «Hemos vivido un milagro»

Joseba Fiestras Miércoles, 26 de marzo 2025, 23:09 Comenta Compartir

Tras pasar por 'El Hormiguero' hace un año para anunciar su retiro para tener tiempo para componer, Pablo Alborán regresaba al programa de Pablo Motos con nueva música. Además, el malagueño está inmerso en el rodaje de su primer proyecto como actor, la serie 'Respira', en la que comparte protagonismo con Bianca Suárez y Manu Ríos. El presentador arrancó la charla desvelando que no solo se había apartado de los conciertos para crear, «también para acompañar a una persona de tu familia a vivir una experiencia vital, un milagro que ha salido muy bien y que te ha cambiado un poco la vida», descubría. Alborán sonreía antes de responder. «Mira, yo me he pensado mucho cómo contar esto porque es parte de mi intimidad y la de mi familia, pero creo que las noticias buenas tienen que empezar a hacer más ruido que las malas. Y sí, hemos vivido un milagro en mi casa. Hemos pasado por un proceso de quimioterapia, trasplante de médula… un camino muy largo. Un infierno. Pero también hemos vivido la sanación, el milagro de la ciencia. Donar médula. Es muy fácil y es vital, salva vidas. Gracias a la fundación Josep Carreras. La vida nos ha dado una segunda oportunidad. Hemos vuelto a creer en el ser humano. Ha sido un año agridulce porque yo me tuve que ir de gira sabiendo todo esto y el público me ha salvado también», declaraba.

Motos incidió en ese mes que el cantante ha pasado acompañando a su familiar enfermo. «Había mucho humor. Yo soy una persona a la que le gusta la risa. No me gusta encerrarme, busco la luz. Y la persona con la que he estado, también. Ha sido una lección de vida, no lo voy a olvidar jamás», manifestaba. Y añadía: «Nunca olvidaré la cara de la médico que vino y nos dijo que la médula había enganchado. Y que posiblemente al día siguiente se iba a casa. La médula había respondido y se iba a curar más rápido en casa. Tengo la obligación de contar esto porque hay millones de personas que están viviendo esto, y los médicos, las enfermeras, los celadores, los que te cambian las sábanas… Es importante contarlo. Nuestro sistema público de Sanidad es brutal, pero hay que cuidarlo», proclamaba.

De todo se aprende, hasta de lo peor. Y Alborán ha sacado nuevas partituras de su experiencia. «Cuando llegó a mi casa y me pongo a escribir me doy cuenta de que todos mis códigos han cambiado. Hay algo que está mucho más asentado y son mis ganas de transmitir lo que siento. Es mi medio de expresión. Y hay un montón de cosas de las que me apetece hablar. Nunca había hablado de la fama, de mí como personaje público y vivimos un momento en el que ya no sabemos lo que es verdad o mentira. La canción no habla del 'Clickbait' como tal, habla de este momento tan confuso en el que yo ya no me creo nada», describía. El artista no aflojaba. «También he querido darle voz a toda la gente que vive sin prejuicios, sin etiquetas y sin buscar la aprobación constante de las redes o de los likes. Hay que tener cuidado porque las redes hay que usarlas, no podemos dejar que nos usen a nosotros. Es una canción desahogo», zanjaba.

Sobre su etapa como actor también hablaba el cantante. «Estamos rodando todavía. Llevaba tiempo preparándome y cuando me llaman para lo de mi familiar, estaba grabando una canción con Mikel Izal que se llama 'La fe'. Preguntó a ver en qué hospital va a ser todo y me dicen que en 'La fe' de Valencia. Cuando pasan los meses, me llama mi representante y me dice que me estaban llamando para hacer el casting de la segunda temporada de 'Respira'. Me leo el guion y de repente veo que está todo ambientado en un hospital de Valencia. En ese momento pensé que, si me cogían, iba a entregar mi alma a este proyecto. Está siendo una experiencia que no voy a olvidar jamás. He descubierto, con 35 años, una pasión que es casi igual que la música», admitía.