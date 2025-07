Del «ojo morado» al «fajo de billetes», las últimas novedades sobre la detención de Cayetano Rivera

Silvia Osorio Miércoles, 2 de julio 2025, 10:29 Comenta Compartir

La detención de Cayetano Rivera Ordóñez ha provocado un auténtico tsunami informativo en la prensa rosa. El conocido torero pasó una noche en el calabozo tras protagonizar un altercado en una hamburguesería de Atocha, en Madrid, después de que la trabajadoras del local llamaran a la Policía.

El diestro ha hablado a través de su abogado sobre estos hechos que han sorprendido en el mundo del corazón. Tal y como ha explicado Joaquín Moeckel, letrado de Rivera, a la revista '¡Hola!', «todo ha sido un poco desproporcionado» y en el rifirrafe con los agentes sufrió daños en el rostro. «Ha ido al médico y tiene daño en los muñecas, en el ojo, y le han hecho un tac craneal para ver si había algún tipo de lesión, de rotura».

Desde el entorno del hijo de Paquirri y Carmina Ordóñez entienden que el incidente ha sido «exagerado» y el trato en comisaría no ha sido el adecuado. «Te esposan y te mantienen esposado en el calabozo. Esto continúa hasta que lo solicitan. Si ya está solo en un calabozo, ¿para qué le mantienen las esposas puestas? 'Oiga, por favor, estoy aquí, me han quitado todo y me duelen las manos'. Es un tratamiento que, sinceramente, desde un punto de vista ético, deja mucho que desear», asegura el letrado, que no descarta emprender acciones legales.

En el programa 'Vamos a Ver' han revelado que la discusión se produjo con una de las empleadas, que se habría negado a entregarle su pedido por no tener el ticket de compra. Los trabajadores acabaron llamando a la policía y fueron necesarios cuatro agentes para reducirle y esposarle. Le llevaron al calabozo, donde estuvo hasta las 7 de la mañana, acusado de desobediencia y resistencia a la autoridad. Se encuentra en libertad con cargos.

«Síntomas de embriaguez»

La reportera Lolo García conectó con el local y allí aseguraron que la actitud de Cayetano fue «desmesurada, agresiva y chulesca», además de los «síntomas de embriaguez» mostraba. La colaboradora Vanessa Lozano detalló la secuencia de los hechos, según el atestado de la policía. «Lo que figura en las pesquisas policiales es que quiere recoger el pedido, pero no tiene el ticket». Luego añadió que, durante la discusión, «llega a golpear violentamente el cristal de una ventana e, incluso, intenta empujar a la chica. Es ahí cuando llaman a la policía».

Fueron dos agentes de paisano los que intervinieron primero y decidieron esposar al diestro. . «En un forcejeo, él intenta abalanzarse sobre el policía, caen al suelo y por eso luego le tienen que llevar al centro de salud, donde le hacen un parte de lesiones», agregó la periodista.