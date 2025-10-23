La nutricionista vasca que amenaza con revolucionar 'La isla de la tentaciones': «Estoy más buena que los pintxos» Olatz San Emeterio será una de las tentadoras de la novena edición del reality de Telecinco

Jueves, 23 de octubre 2025

Olatz San Emeterio (San Sebastián, 27 años) es una de las chicas que ejercerá de tentadora en la novena edición de 'La isla de las tentaciones', el famoso reality de Telecinco que se estrenará en breve. Su misión será la de conquistar a un chico con pareja con el que convivirá 24 horas al día durante varias semanas. Ella está segura de que logrará su objetivo: «Como nutricionista voy a empachar a los hombres de la isla con sobredosis de tentación».

La joven donostiarra es una chica muy segura de sí misma. El atributo físico del que más presume son sus nalgas. De hecho, se hace llamar 'culatzz' en honor a su trasero. «Todo el mundo me dice que estoy más buena que los pintxos de Donostia y creo que tienen razón, asegura en su vídeo de presentación como tentadora de 'La isla de las tentaciones'.

Las imágenes del casting de Olatz no dejarán indiferente a nadie. Ella es nutricionista y tras un periodo de Erasmus en Italia regresó a Euskadi políglota. Según explica habla de forma fluida euskera, español, inglés e italiano. Sobre su personalidad, la donostiarra asegura ser una persona «generosa, sincera y transparente» y apunta a que «hace falta gente así».

Cada vez que pasea por San Sebastián sus vecinos le confiesan que se parece a Penélope Cruz o a Demi Moore. O, al menos, eso dice ella. «Pero yo soy más guapa», advierte mientras desmiente al resto del país «el mito de la chica vasca». «No tengo nada que ver con eso, ni con el flequillo corto, ni nada... Se generaliza demasiado», afirma.

Olatz no busca una relación seria en la isla, sino «conectar» con alguien. «Soy independiente y no necesito a nadie a mi lado», se defiende. A sus 27 años no ha tenido buenas experiencias en el amor: «Me ha ido muy mal con los chicos, no he sabido elegir nunca... y creo que voy a seguir así mucho tiempo. Soy superenamoradiza al empezar y luego lo doy todo, soy superentregada».

La nutricionista confiesa ser intensa en las relaciones: «Busco lo mismo que yo en los demás, pero aunque no lo encuentre no le suelto al chico. Me aferro a él». En su prototipo de hombre están los «chicos morenos, con barbita y tatuado... con cara de malos». Cuando le preguntan por las relaciones sexuales, la joven se define «abierta, juguetona y sin tapujos» y advierte que no le importa convivir con chicos que tienen novia: «He estado con chicos que han tenido pareja pero no como una relación seria sino espontánea. Que al final lo que sienta yo va a misa».