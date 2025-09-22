Un nutricionista a los que engordaron varios kilos de vacaciones: «Ni trucos ni milagros» Sergio Peinado explica a sus seguidores cómo evaluar el peso corporal extra tras los días de verano

Las vacaciones de verano vienen acompañadas de algún que otro helado y más de una comilona. Y llega septiembre con el sentimiento de culpa. Nada más lejos de la realidad. En la mayoría de los casos, tranquilidad. Es el mensaje de calma que ha lanzado a sus seguidores el entrenador y nutricionista Sergio Peinado, que ha explicado lo que hay que hacer para quitarse esos kilos de encima.

«¿Has engordado en vacaciones? A mi me pasó. En una de mis vacaciones pasadas engordé cuatro kilos en menos de una semana», desvela. Lo que realmente importa es que ese peso no significa que se haya ganado dicha cantidad de grasa. Ni mucho menos. «Esos cuatro kilos eran principalmente agua y glucógeno (hidratos en el músculo). El resto retención de líquidos y algo de grasa, por supuesto», continúa. También un aumento del volumen de comida en el aparato digestivo.

En realidad, Peinado no hizo otra cosa que volver a su «rutina normal». «Ni trucos ni milagros, nada especial, solo volver a mi rutina normal de estilo de vida saludable». «Cuatro kilos serían más de treinta mil calorias extra. Esto es una locura, sería como comer más de 30 pizzas de supermercado en una semana, además de la comida del día a día», pone como ejemplo.

El detalle importante es que no ha ganado «cuatro kilos de grasa», sino «cuatro kilos de peso». «No te agobies. Salirte unos días de la rutina no va a afectar el progreso. Eso sí, intenta llevar buenos hábitos de alimentación y ejercicio de normal».

