El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Un nutricionista a los que engordaron varios kilos de vacaciones: «Ni trucos ni milagros»

Sergio Peinado explica a sus seguidores cómo evaluar el peso corporal extra tras los días de verano

G. C.

Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:32

Las vacaciones de verano vienen acompañadas de algún que otro helado y más de una comilona. Y llega septiembre con el sentimiento de culpa. Nada más lejos de la realidad. En la mayoría de los casos, tranquilidad. Es el mensaje de calma que ha lanzado a sus seguidores el entrenador y nutricionista Sergio Peinado, que ha explicado lo que hay que hacer para quitarse esos kilos de encima.

«¿Has engordado en vacaciones? A mi me pasó. En una de mis vacaciones pasadas engordé cuatro kilos en menos de una semana», desvela. Lo que realmente importa es que ese peso no significa que se haya ganado dicha cantidad de grasa. Ni mucho menos. «Esos cuatro kilos eran principalmente agua y glucógeno (hidratos en el músculo). El resto retención de líquidos y algo de grasa, por supuesto», continúa. También un aumento del volumen de comida en el aparato digestivo.

En realidad, Peinado no hizo otra cosa que volver a su «rutina normal». «Ni trucos ni milagros, nada especial, solo volver a mi rutina normal de estilo de vida saludable». «Cuatro kilos serían más de treinta mil calorias extra. Esto es una locura, sería como comer más de 30 pizzas de supermercado en una semana, además de la comida del día a día», pone como ejemplo.

El detalle importante es que no ha ganado «cuatro kilos de grasa», sino «cuatro kilos de peso». «No te agobies. Salirte unos días de la rutina no va a afectar el progreso. Eso sí, intenta llevar buenos hábitos de alimentación y ejercicio de normal».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  2. 2 Así se vivió la alarma social en Bizkaia por el asesinato de tres jóvenes: «Hay que tener en la memoria al que mató a mi hermana»
  3. 3 Los tres restaurantes de Bizkaia que buscarán el título a la mejor tortilla de patatas de España
  4. 4

    Conmoción en Solokoetxe: «Uno de ellos llevaba un cuchillo y el otro palos»
  5. 5

    Aburto llama a la «colaboración ciudadana» para dar con los asesinos de un joven de 21 años en Bilbao: «Que paguen»
  6. 6

    Padres marroquíes dejan a sus hijos en Bilbao para beneficiarse de la acogida de menores
  7. 7

    Un juez condona una deuda de 45.000 euros a un bilbaíno en una situación límite
  8. 8 La vieja mercería renace como bar de barrio
  9. 9

    Angelina Jolie: «Hace una década me practiqué una doble mastectomía y también me extirpé los ovarios. No me arrepiento»
  10. 10 Muere la influencer Adna Rov%u010Danin-Omerbegovi%u0107 dos días después de su boda en Sarajevo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un nutricionista a los que engordaron varios kilos de vacaciones: «Ni trucos ni milagros»

Un nutricionista a los que engordaron varios kilos de vacaciones: «Ni trucos ni milagros»