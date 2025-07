El nuevo proyecto periodístico de David Cantero: «Vuelvo a la primera línea»

Alba Peláez Domingo, 6 de julio 2025, 12:40 Comenta Compartir

David Cantero ha sorprendido a sus seguidores con el anuncio de su nuevo proyecto periodístico. El que fuera presentador de Informativos Telecinco durante 15 años ha concedido en las últimas semanas varias entrevistas para contar los motivos de su repentina salida de la cadena.

Lejos de abandonar la profesión de su vida, en sus redes sociales, aseguraba que estaba preparado para afrontar nuevos retos. Cantero señalaba que aún tiene «mucha mecha» y que la prejubilación no está entre sus planes cercanos. Prueba de ello es que a sus 64 años ha decidido embarcarse en una aventura que le llevará de vuelta a la que fue su casa.

Ha sido el propio presentador el que ha ofrecido los detalles de su nuevo proyecto: «Para que os lo cuenten otros ya os lo cuento yo», deslizaba Cantero en un vídeo publicado tras la filtración de la noticia en varios medios. «Vuelvo a la que fue mi casa durante 28 largos años y eso me hace muy, muy feliz», contaba.

Después de muchas especulaciones, el conductor informaba que regresaba a RTVE, pero no a la pequeña pantalla, sino que se encargaría de un cometido relacionado con «la primera línea». «Voy a hacer las tardes en Radio Nacional de España. No puedo estar más feliz de volver a los medios después de este parón que me ha venido muy bien y he tenido unas vacaciones estupendas», apuntaba Cantero.

Pese a su dilatada experiencia en televisión, el conductor se estrena en el formato radiofónico. «Voy a la radio y nunca he hecho radio. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible y estoy seguro de que con el equipo estupendo de RNE, lo vamos a conseguir». En cuanto a fechas, su aventura arrancará el 1 de septiembre. «El empeño ahora de RTVE es formar un equipo potente y hacer buena radio para atraer a aquellos que en su día se fueron o los que nunca se han acercado a Radio Nacional de España. Vamos a hacer buena radio», terminaba.