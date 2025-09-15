Noemí Galera apoya el boicot a Israel en Eurovisión: «Hay cosas que no deben aceptarse» La directora de Operación Triunfo respalda que España se sume a los países que piden la exclusión de Israel del festival, en línea con la petición del ministro de Cultura, Ernest Urtasun

Leire Moro Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:27

La directora de la Academia de 'Operación triunfo' y encargada del reality musical, Noemí Galera, se ha expresado públicamente en relación a la participación de Israel en la próxima edición del Festival de Eurovisión. En una entrevista en el programa 'Aquí Catalunya'', Galera expresó su apoyo personal a la prohibición planteada por varias naciones europeas como Eslovenia, Países Bajos, Irlanda o Islandia.

«Estoy completamente de acuerdo con este boicot; hay cosas que no deberían tolerarse. Galeda se mostró tajante en su postura. »Si, por ejemplo, no puede participar Rusia, ¿por qué sí Israel?«, cuestionó la directora, que insistió que habla en su nombre. »En calidad de Noemí Galera, estoy de acuerdo en no participar si Israel está presente«.

Las palabras de la directora de 'OT' se producen en un contexto en el que aumenta la presión política y social sobre RTVE, entidad responsable de determinar si España participa o no en el certamen europeo. Ernest Urtasun, el ministro de Cultura, solicitó recientemente que la cadena pública «haga todo lo posible para que Israel no participe» y se pronunció a favor de que España se sume al conjunto de naciones que piden su exclusión. Urtasun afirmó en una entrevista en 'La hora de La 1' que «todas las medidas de presión deben estar sobre la mesa».

El Festival de Eurovisión 2026 se celebrará en Viena, probablemente en mayo. Este año, la Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha extendido de manera excepcional el plazo para confirmar la participación hasta diciembre, a pesar de que, por lo general, ese plazo termina en octubre. RTVE, por su parte, sigue participando por ahora, a la expectativa de lo que finalmente resuelva la UER en su asamblea general.