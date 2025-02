Nerea Garmendia presume de embarazo y posa a lo Demi Moore

Marina León Martes, 4 de febrero 2025, 22:06 Comenta Compartir

Nerea Garmendia se despidió hace unos días de 'Vaya Semanita'. La actriz vasca de 45 años sale de cuentas en abril y junto a su chico, Luis Díaz Núñez, se convertirá en mamá de su primer hijo, Unax. «Han sido cinco meses aquí dándolo todo. Ellos siguen, pero claro, yo tengo que parar porque siete meses ya son bastantes meses», contó en sus redes sociales.

Este martes, la intérprete ha compartido unas imágenes muy especiales en su perfil de Instagram. «Aquí os dejo esta primera foto de la sesión con un fotógrafo que admiro y quiero, @fabianmorassut», escribe. En la foto, aparece de perfil luciendo tripa. Una imagen que recuerda a la que se publicó de Demi Moore en su día.

«Una imagen que, más allá de ser una fotografía, es un reflejo de lo que significa para mí esta etapa», detalla. «En 1991 una mujer posó así y el mundo lo consideró un escándalo. Imagino que todos sabréis a quién me refiero: Demi Moore», añade. «Recuerdo lo que sentí cuando vi la foto, yo tenía 11 años y me pareció una imagen tan bonita, tan pura… Siempre pensé que si me quedaba embarazada me haría esta foto (como muchas de vosotras️)», puntualiza.

La humorista y futura mamá asegura que hoy «seguimos luchando por mostrar la maternidad en toda su belleza, fuerza y verdad. Como mujer y como madre, este es mi pequeño homenaje a todas las que han recorrido este camino antes que nosotras. Porque nuestros cuerpos cambian, sí… pero lo que realmente se transforma es el alma. Estoy intensa y sensiblona, sí…», concluye.