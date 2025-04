Muere Robert Trebor, actor conocido por sus papeles en 'Xena' y 'Hércules'

Leire Moro Sábado, 5 de abril 2025, 19:44 Comenta Compartir

A Robert Trebor se le conocía principalmente por sus papeles en dos míticas series de los noventa: 'Hércules' y 'Xena'. Sin embargo, el actor comenzó en cine y trabajó con grandes directores como Oliver Stone o Woody Allen. Su esposa, Deirdre Hennings, ha informado a 'The Hollywood Reporter' que Trebor murió el 11 de marzo a los 71 años en Los Ángeles debido a una sepsis. Según explicó, en 2012 pasó por una larga enfermedad; le diagnosticaron leucemia y recibió un trasplante de células madre un año después.

En 1985 alcanzó el éxito con su interpretación de un reportero en la película de Woody Allen 'La rosa púrpura de El Cairo'. También interpretó a un recadero en 'Turk 182' de Bob Clark y como el hijo de Sam en la película para la televisión 'Out of the Darkness'. En una entrevista, en 2003, explicó que este último trabajo fue «agotador física y emocionalmente», porque al mismo tiempo hacía una comedia off-Broadway. Así que trabajaba 18 horas diarias: rodaba con Allen durante el día y en los escenarios por la noche.

Después le llegaron varios papeles en el cine y la televisión. Películas como '52 Pickup' (1986) de John Frankenheimer, 'Making Mr. Right' (1987) de Susan Seidelman, 'Talk Radio' (1988) de Oliver Stone y 'Caesar' (2016) de los hermanos Coen, en la que interpretó a un productor de cine. Fue su último papel en pantalla.