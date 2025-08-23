Muere Diego Borella, asistente de direción de 'Emily in París' tras desmayarse en pleno rodaje a los 47 años Algunos medios italianos apuntan a que el cineasta probablemente tuvo un «infarto repentino»

Tragedia en el rodaje de 'Emily en París'. El asistente de dirección, Diego Borella, ha muerto a los 47 años mientras preparaba unas escenas en el Hotel Danieli de Venecia. El cineasta italiano sufrió «un colapso y se desmayó» y, aunque el personal médico del rodaje intentó reanimarle, nada pudieron hacer por su vida. Algunos medios italianos apuntan a que el cineasta probablemente tuvo un «infarto repentino».

Los servicios sanitarios de Venecia declararon que «la ambulancia llegó a las 18:42». «Los médicos intentaron reanimarlo, pero al final todos los esfuerzos resultaron infructuosos. Alrededor de las 19:30 fue declarado fallecido», añadieron.

Según ha publicado 'La Repubblica', Diego Borella se formó en Roma, Londres y Nueva York y en las últimas semanas había estado participando en el rodaje para Netflix de la quinta temporada de la exitosa serie 'Emily en París'. Su viejo amigo Mattia Berto le ha recordado con un emotivo mensaje: «Guardo muy buenos recuerdos de Diego; era un chico guapo, elegante y con mucho estilo. La última vez que nos vimos fue en una cena en París con su mejor amiga y la mía, a quien llamé el jueves: estaba devastada. Diego tenía un gran sentido del humor, era brillante y tenía mucho talento. Su vida se ha truncado prematuramente, así que no hay muchas palabras. Solo una gran tristeza».

Debido a la muerte de Borella, el rodaje se suspendió temporalmente, pero este sábado se han podido ver nuevas imágenes del elenco rodando entre los canales venecianos. Tanto Lily Collins (Emily) como Eugenio Franceschini (Marcello) han sido captados subiéndose a una góndola. El estreno de la quinta temporada está previsto para el 18 de diciembre de este año en Netflix. En estos episodios se sitúa a la protagonista, Emily Cooper, interpretada por Lily Collins, al frente de la agencia Grateau en Roma e incluye nuevos escenarios románticos y dramáticos.

