Muere a los 19 años Anna Grace Phelan, la influencer estadounidense que visibilizó su lucha contra el cáncer

Silvia Osorio Lunes, 26 de mayo 2025, 12:36

Estados Unidos llora la muerte de Anna Grace Phelan, la influencer de 19 años que visibilizó en TikTok su lucha contra un cáncer cerebral. La joven no logró superar la batalla y este domingo su familia confirmaba la triste noticia. «Con gran tristeza anunciamos que nuestra hermosa hija, Anna Grace Phelan, regresó a casa para estar con su Señor y Salvador Jesucristo», se lee en un mensaje publicado en sus cuentas de redes sociales.

Su fallecimiento ha causado una gran conmoción en el país anglosajón, ya que la creadora de contenido era muy conocida. Anna, originaria de Florida pero residente en el estado de Georgia, reveló por primera vez que estaba enferma en septiembre, cuando les contó a sus seguidores los síntomas que llevaron a su diagnóstico: entumecimiento en el lado izquierdo de la cara y el lado derecho de la pierna, junto con problemas de equilibrio y problemas de visión.

«Empecé a perder el equilibrio», dijo en un vídeo. «Empecé a tener problemas de visión en el ojo izquierdo, y aún tengo entumecimiento en la cara y la pierna. Mi habla empezó a parecer extraña. Tengo la cabeza muy nublada». Una resonancia magnética reveló una lesión en su cerebro y, después de someterse a una biopsia, a Phelan le diagnosticaron glioblastoma, una forma agresiva e incurable de cáncer cerebral.

Durante los siguientes meses, la influencer reveló que las cosas no iban bien y que el tumor había crecido. «Está en una zona donde no puedo respirar. No se puede operar. Así que solo quería agradecerles todas las oraciones. Se necesitaría un milagro, pero no me doy por vencida todavía. Si siguen orando por mí, creo que lo lograré».

