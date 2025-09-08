El motivo por el que un municipio de Burgos ha rebautizado el kalimotxo como Ribercola: «Es una religión»

G. Cuesta Lunes, 8 de septiembre 2025, 18:17 Comenta Compartir

Hay cinco días de agosto en los que cada año Aranda de Duero se convierte en la fiesta de la música española. El Sonorama, su famoso festival, atrae a miles de melómanos que llenan por la mañana sus calles y, ya por la noche, acuden al recinto de El Picón para disfrutar de algunos de los mejores grupos del panorama nacional. El calor y el buen ambiente invitan a que también corran ríos de bebida. Sobre todo, cerveza y kalimotxo. Lo que pasa es que a este último combinado, con sello vasco, lo han rebautizado con un curioso nuevo nombre en este municipio de Burgos.

Todo tiene su explicación. Resulta que Aranda se ubica en la cuenca del río Duero donde se produce el conocido vino con denominación de origen Ribera del Duero. Allí en Burgos se tiene como asignatura intentar que el vino cale entre el público más joven. Y el Sonorama ha sido una gran oportunidad. Quizás no tanto en cuanto a copas, pero sí a la hora de combinar sus tempranillos con Coca Cola. Eso sí, en el festival buscaron otorgarle su propio nombre a ese kalimotxo hecho con el vino de la zona. Ahí surge el concepto Ribercola o Ribermocho.

Sobre ello ha hablado en alguna ocasión el director del Sonorama, Javier Ajenjo, que celebraba el aumento del consumo de kalimotxo durante los días de festival en una entrevista con 'El Norte de Castilla' en diciembre de 2024. «Alucinamos cuando vemos que el consumo de kalimotxo con Ribera en el festival es tan alto. Se ha convertido un cóctel de calidad. Hasta que en Nueva York no dijo alguien que era 'cool' mezclar el vino con Coca Cola, no se rompió esa veda. En Sonorama el Ribermocho o Ribercola es una religión. Ya tenemos ganada la mitad de la copa, por decirlo de alguna manera», festejaba.

En dicha charla, Ajenjo hablaba también del reto de llegar al público joven. «Creo que el problema que ha tenido el vino, y que sigue teniendo, aunque ya menos, es que era ciertamente elitista. Se veía el vino como algo para gente más adulta. A día de hoy, eso ha cambiado gracias a factores como el cambio en el diseño de etiquetas, hacer las cosas más atractivas, los vinos más competitivos con buena relación calidad precio, la muy buena imagen de todas las denominaciones de origen... Por otra parte, es importante también educar al público, propagar la cultura del vino entre las nuevas generaciones», señalaba.