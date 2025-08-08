El menú del día de 16,90 euros en Basauri que Itziar Ituño recomienda a sus seguidores La actriz, famosa por 'La Casa de Papel', aconseja el restaurante Kanela Kook, uno de los mejor valorados del municipio

Aitor Echevarría Viernes, 8 de agosto 2025, 09:54 | Actualizado 10:09h. Comenta Compartir

La actriz Itziar Ituño, conocida por su papel de la inspectora Murillo en 'La Casa de Papel', ha sorprendido a sus más de 4,5 millones de seguidores de Instagram con una recomendación de un restaurante de su propio pueblo, Basauri. Así lo compartió en sus historias: «Ondo Bazkaltzeko lekua Basaurin» («Un buen sitio para comer en Basauri»), en un video en el que enfoca la entrada del restaurante Kanela Kook y el menú del día con valor de 16,90 euros.

Ituño vuelve a reafirmar su conexión con Basauri, apoyando el comercio local y visibilizando lugares que, sin ella, quizás pasarían desapercibidos para muchas personas. Tanto para vecinos como para visitantes, Kanela Kook se convierte ahora también en «el lugar elegido por Itziar» para una comida bien pensada y asequible.

Ampliar Instagram

Este establecimiento, situado en la céntrica Calle Marcelino Menéndez y Pelayo, es uno de los más reconocidos de la localidad. Acumula una excelente valoración de 4,5 sobre 5 en Google, con más de 500 opiniones . En plataformas como GastroRanking, también destaca con una nota de 8,2 sobre 10, acompañado de comentarios elogiosos como «todo buenísimo» o «tarta de zanahoria un 10», entre otros.

Quien ya ha degustado su menú del día lo definen como casero, sabroso y bien presentado, con una atención al cliente especialmente apreciada, Tal y como resume una reseña: «Buen lugar para comer un menú completo. Platos abundantes y con buena presentación, no te quedas con hambre. El servicio atento y rápido», mientras que otra destaca su «relación calidad precio insuperable» y unos postres «espectaculares» .

Temas

Instagram

Basauri

Audiencias