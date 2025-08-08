El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El menú del día de 16,90 euros en Basauri que Itziar Ituño recomienda a sus seguidores E. C.

El menú del día de 16,90 euros en Basauri que Itziar Ituño recomienda a sus seguidores

La actriz, famosa por 'La Casa de Papel', aconseja el restaurante Kanela Kook, uno de los mejor valorados del municipio

Aitor Echevarría

Viernes, 8 de agosto 2025, 09:54

La actriz Itziar Ituño, conocida por su papel de la inspectora Murillo en 'La Casa de Papel', ha sorprendido a sus más de 4,5 millones de seguidores de Instagram con una recomendación de un restaurante de su propio pueblo, Basauri. Así lo compartió en sus historias: «Ondo Bazkaltzeko lekua Basaurin» («Un buen sitio para comer en Basauri»), en un video en el que enfoca la entrada del restaurante Kanela Kook y el menú del día con valor de 16,90 euros.

Ituño vuelve a reafirmar su conexión con Basauri, apoyando el comercio local y visibilizando lugares que, sin ella, quizás pasarían desapercibidos para muchas personas. Tanto para vecinos como para visitantes, Kanela Kook se convierte ahora también en «el lugar elegido por Itziar» para una comida bien pensada y asequible.

Instagram

Este establecimiento, situado en la céntrica Calle Marcelino Menéndez y Pelayo, es uno de los más reconocidos de la localidad. Acumula una excelente valoración de 4,5 sobre 5 en Google, con más de 500 opiniones . En plataformas como GastroRanking, también destaca con una nota de 8,2 sobre 10, acompañado de comentarios elogiosos como «todo buenísimo» o «tarta de zanahoria un 10», entre otros.

Quien ya ha degustado su menú del día lo definen como casero, sabroso y bien presentado, con una atención al cliente especialmente apreciada, Tal y como resume una reseña: «Buen lugar para comer un menú completo. Platos abundantes y con buena presentación, no te quedas con hambre. El servicio atento y rápido», mientras que otra destaca su «relación calidad precio insuperable» y unos postres «espectaculares» .

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una impresionante manta de algas invade la playa principal de Noja
  2. 2

    La marcha a Arabia de Iñigo Martínez facilitará la llegada de Laporte al Athletic
  3. 3

    Uno de cada tres jóvenes de entre 25 y 34 años que residen en Bizkaia nació en el extranjero
  4. 4

    «Nos prohíben el campo de fútbol para dos fiestas musulmanas al año; no tiene sentido»
  5. 5 Borja Sémper veranea en Cádiz para recargar energía durante el tratamiento contra el cáncer
  6. 6

    «Recibo notas preciosas de las familias que se alojan en mi casa»
  7. 7

    Guerra entre los comerciantes del Mercado de Otxarkoaga
  8. 8

    Multa de 679.000 euros a la firma que gestionó las ambulancias de Osakidetza
  9. 9

    El Gobierno vasco y Getxo chocan por el plan para construir viviendas en el Puerto Viejo de Algorta
  10. 10

    Laporte aprieta para salir del Al-Nassr y fichar lo antes posible por el Athletic

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El menú del día de 16,90 euros en Basauri que Itziar Ituño recomienda a sus seguidores

El menú del día de 16,90 euros en Basauri que Itziar Ituño recomienda a sus seguidores