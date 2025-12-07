Meghan Markle, más cerca de su padre después de siete años sin hablarse Un acercamiento que se produce después de que Thomas Markle se encuentre en estado crítico como consecuencia de la amputación de una pierna

Joaquina Dueñas Domingo, 7 de diciembre 2025, 12:33 Comenta Compartir

Thomas Markle, padre de Meghan Markle, está en estado crítico desde que la semana pasada fuera ingresado de urgencia para ser operado de un coágulo en una pierna en Filipinas, intervención que terminó con la amputación de la extremidad por debajo de la rodilla. Una delicada situación que ha propiciado el acercamiento de su hija, preocupada por la salud de su progenitor, según ha expresado su portavoz. «Puedo confirmar que se ha puesto en contacto con su padre», ha dicho.

Lo que no ha trascendido hasta el momento es si la duquesa de Sussex ha podido hablar directamente con él, que está ingresado en cuidados intensivos. La relación de la esposa del príncipe Harry y su padre se trucó en 2018, semanas antes del enlace de la actriz con el hijo de Lady Di. Meghan descubrió que Thomas había vendido unas fotografías a los paparazzi, lo que le llevó a romper con su progenitor que alegó problemas cardíacos para justificar su ausencia en la boda real. Fue el rey Carlos, siendo todavía heredero, quien la acompañó al altar.

Jubilado, el exdirector de iluminación, ha hecho duras declaraciones contra su hija en estos años, llegando a asegurar que los «asesinos psicópatas» son más visitados por sus familias que él, unas palabras que pronunció tras el nacimiento de su nieta Lilibeth, del que se enteró por la prensa. Este tipo de intervenciones hizo la reconciliación imposible, al menos hasta ahora, cuando, al conocer por los medios de comunicación la compleja situación de su padre, Meghan se ha interesado por su estado.

Nada más se sabe de esta comunicación de la duquesa de Sussex con su familia. Lo que se conoce sobre la salud Thomas es a través de su hijo, Thomas Jr., quien ha explicado que lo llevó a un primer hospital al ver cómo el pie de su padre pasaba demorado a negro donde le dijeron que «su vida estaba en peligro inminente». Desde allí fue trasladado en ambulancia otro hospital donde fue operado de urgencia para eliminar un coágulo que impedía la circulación en su pierna izquierda. Finalmente, le fue amputada parte de la extremidad. «No había otra opción. Me dijeron que tenían que amputarme la pierna y que era cuestión de vida o muerte», ha expresado Thomas Jr.

El interés demostrado por Meghan en estos días abre la posibilidad de una reconciliación inexistente hasta el momento. En 2021, la duquesa de Sussex dio por «perdido» a su padre en la entrevista que concedió a Oprah Winfrey. Postura que no había variado un ápice desde entonces.

Esa misma entrevista, emitida después de que la actriz y su marido dejaran Reino Unido para instalarse definitivamente en Estados Unidos, abandonado cualquier tipo de obligación institucional, fue también la que hizo saltar por los aires la ya tensa relación entre el príncipe Harry y su familia. Sin embargo, en ambos casos los problemas de salud están haciendo que el matrimonio cambie de actitud.

En febrero de 2024, Harry hizo un viaje exprés a Clarence House para ver a su padre al conocer su diagnóstico de cáncer. Una visita de apenas 45 minutos después de nueve meses sin verse en persona. Desde entonces, el entorno de los Sussex se han preocupado por deslizar el interés del hijo menor de Lady Di por acercarse a los suyos. Intención que el propio príncipe ha expresado en público: «Me encantaría reconciliarme con mi familia. No tiene sentido seguir peleando, la vida es preciosa», dijo el pasado mayo en una entrevista para la BBC.

El nuevo varapalo de salud, esta vez para el padre de Meghan, parece haber tenido el mismo efecto en la actriz, que acaba de reincorporarse a los sets de rodaje. Habrá que esperar para conocer si, dadas las fechas, finalmente se produce el milagro de Navidad y Harry y Meghan resuelven sus diferencias con sus progenitores.