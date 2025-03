María León cuenta lo que le respondió un policía en el incidente de Sevilla

Bruno Vergara Lunes, 31 de marzo 2025, 07:37 | Actualizado 08:00h. Comenta Compartir

María León ha contado en 'Lo de Évole' lo que le ocurrió en Sevilla hace casi tres años, en la madrugada del 1 de octubre de 2022, cuando la actriz acabó detenida y en una celda por unos incidentes con policías locales de la capital hispalense.

«Era el fin de rodaje. Acabé a las siete de la tarde y fuimos a celebrarlo. El último era el cámara, que iba con la bici de uno de los directores y salió con una copa en la mano», relata María. «Le paran. Lo vemos de lejos. Luego aparece otro coche policial y de repente llega una lechera. Cuando nos acercamos había mucha violencia en ese círculo. Mucha tensión. Empezaron a empujarnos y yo, que peso 50 kilos, caí y me asusté. No entendía nada. Cogí el móvil y empecé a grabar», relata la actriz.

En medio del alboroto, María lanzó una pregunta a los agentes: «¿Por qué nos estáis haciendo esto? Deberíais protegernos, no violentarnos. No entendí su respuesta. Me salió con la cultura. Refiriéndose a que éramos actores», relata.

«Me pide el DNI y le digo que no lo tengo. Me metieron en el coche. Yo tengo claustrofobia y al montarme sentí pánico y a gritos le digo a la chica que me estoy quedando sin aire. La chica me mira, se baja del coche y me deja sola. Yo empiezo a gritar. Y yo no dejaban de grabar. Se abre la puerta del coche, me bajo con angustia y en el vídeo se escucha 'huye, huye'. Yo no iba a huir si no he hecho nada. Y me voy andando hacia ellos buscando ayuda porque tenía un ataque de ansiedad. No se que vieron, pero se tiraron tres personas encima de mí y yo seguía garbando. »¿Por qué me estás haciendo esto?«, les pregunté. »Porque sí«, me contestaron. Y me metieron en el coche esposada y me llevaron a a una comisaría».

«Esto se puede quedar en nada y te puedes ir a tu casa si borras los vídeos», me espetaron. «Y no sé de dónde lo saqué, pero le dije que no. Se calló, no dijo nada más y se fue. Después apareció la chica con otros dos chicos, me leyeron los derechos y me dijeron que me acusaban de pegarle un puñetazo y una patada. Me cogen mis pertenencias y me llevan a un sitio donde me da un ataque, mi cuerpo desconecta y me caigo al suelo. Otro agente me llevó al hospital. Allí, fue él el que me dijo que tenía que volver: 'Tienes que estar tranquila, no va a pasar nada, ahora vamos a volver y yo te voy a compañar'. Me llevaron a una comisaría donde había una celda con rejas. Me quedé ahí sentada y me quedé dormida. Y una de las veces que me desperté, me había bajado la regla del sofocón. Avisé a una chica y no me dejaban asearme ni me dieron nada. Me llevaron un ojo de pez y allí un señor me dijo tú di que no vas a declarar en media hora estamos fuera. Era el abogado que había conseguido en dos horas mi hermano. Me dio unas gafas y no entendía por qué. Y era porque estaba toda la prensa fuera. Me fui a mi casa y me acosté Y ahí empezó la pesadilla«.

De esos incidentes han pasado casi tres años. La actriz fue condenada hace unos días por el Juzgado de lo Penal número 12 de Sevilla a dos multas que suman 5.700 euros por delitos de resistencia y de lesiones leves a una agente de la Policía Local. Cuando Évole grabó la entrevista, no se había dado todavía a conocer el veredicto.