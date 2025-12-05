El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Mariló Montero desvela un capítulo desconocido de su vida: «Me casé en plena sabana»

La periodista y ganadora de la última edición de 'MasterChef Celebrity', relata el idilio que vivió en su primer viaje a África

Marina León

Viernes, 5 de diciembre 2025, 15:23

Comenta

Mariló Montero ha hablado por primera vez sobre un capítulo totalmente desconocido de su vida: su boda africana. La periodista y ganadora de la última edición de 'MasterChef Celebrity' relató en el espectáculo de Valeria Ros el idilio que vivió en su primer viaje a África con el conductor del todoterreno que les guiaba a través de la sabana. «Es verdad que ahora mismo estoy casada con un africano», confesó la navarra de 60 años. «No me he divorciado, así que si no ha habido divorcio y hubo casamiento, sigo casada con el muchacho», contó.

«El chico que conducía me llevó a una zona más tranquila y segura. Él controlaba los movimientos de los animales. Bajamos de la camioneta verde, yo monísima con mi pantalón de Coronel Tapioca a juego con las botas», detalló la comunicadora, que estuvo casada con Carlos Herrera -entre 1991 y 2011- con quien tuvo dos hijos, Rocío Crusset y Alberto. Mientras el guía le enseñaba la flora local, comenzó a trenzar unas ramas verdes, creando una pulsera que después le entregó a la periodista. Ahí estaba la clave de todo. «Y yo empecé a sentir mariposas en el estómago, me empezó a gustar», recordó.

Tras un rato de flirteo, el viaje terminó y ella se despidió para regresar a España, sin saber que había contraído matrimonio. «Nos íbamos al aeropuerto y él seguía corriendo detrás. Paró la camioneta, abrió la puerta, me bajó, me puso entre sus brazos y me dio un morreo, una cosa... me volvió loca». Fue entonces cuando le reveló que, desde el instante en que le puso la pulsera, estaban casados. «Me casé sin darme cuenta con él en plena sabana». Todo culminó con ese beso de película. «Siempre pasan estas cosas el último día», añadió entre risas.

