Lydia Lozano se rompe al hablar de su nuevo problema de salud: «No puedo hacer vida normal»

Lydia Lozano se ha roto esta tarde en 'La familia de la tele' al hablar de su nuevo problema de salud. Tras meses de pruebas por unos dolores muy fuertes en las articulaciones, los médicos le han dado un diagnóstico: «Tengo artritis reumatoide», le ha contado a su amiga y compañera María Patiño.

Los colaboradores del programa se han interesado por cómo es ahora el día a día de Lydia y cuáles son sus limitaciones. «No puedo ni abrocharme el sujetador, ni cortar el fuet. Hasta para cerrar el coche me tiene que ayudar», cuenta. «No puedo conducir, no puedo coger bien el volante para aparcar... no puedo ni ponerme el cinturón para conducir de lo que me duele», añade.

A este varapalo para Lydia se suma la osteoporosis que le detectaron hace unos años o la operación de espalda a la que se sometió en 2022 por problemas con unas vértebras. «No puedo hacer vida normal. Estoy hecha una porquería», lamenta y explica que los doctores han decidido administrarle cortisona para aplacar el dolor.

Lydia: Tengo las cenizas de mamá en casa y todos

los días paso y la saludo❤️‍🩹



Sin duda, lo peor para la colaboradora han sido los últimos meses de vida de su madre, que falleció el pasado 22 de abril a los 95 años. «Con mi madre lo pasé mal. Estaba la cuidadora, pero yo no podía ayudarla». Esta tarde ha desvelado que tiene las cenizas de su madre en casa. «Todos los días paso y la saludo, le digo: 'Sol, que tengo las manos peor que tú', y me río».