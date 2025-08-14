Luitingo confirma su nueva relación con dardo a Jessica Bueno incluido: «Me da igual lo que haga» El cantante andaluz ha atendido a los medios de comunicación al volver de sus vacaciones en Punta Cana

Luitingo ya no se esconde. El cantante sevillano ha confirmado a la prensa rosa su relación con una joven de Cádiz afincada en Madrid, aunque no ha perdido la ocasión de lanzar un dardo a la que fuera su anterior pareja, Jessica Bueno. Su nuevo amor ya había sido adelantado en Mediaset, pero ha sido el ex de 'Gran Hermano VIP' quien se ha dejado ver públicamente junto a su chica en el aeropuerto. Volvían de un viaje romántico en Punta Cana.

El cantante se ha mostrado muy ilusionado y sonriente en el aeródromo. Ya en sus redes dejaba claro que en su paradisiaco destino se encontraba con alguien especial. «¿No voy a presumir con lo guapa que es?», decía con humor a los medios de comunicación. Preguntado por si es posible rehacer su vida tras una ruptura, el cantante aseguraba que «se puede». «Todo el mundo tiene derecho, le deseo lo mejor a todo el mundo», señalaba el exparticipante de 'Gran Hermano VIP', sin hacer referencia a la modelo.

Fue entonces cuando fue preguntado directamente por ella. «Parece que Jessica todavía no», le comentaba una reportera. «A mí me da igual lo que haga Jessica», zanjaba Luitingo con una sonrisa. Fue en julio cuando en 'TardeAR' se desveló la nueva situación sentimental del de Triana. A la pareja se les vio juntos por primera vez en público en la Feria de Jerez, en mayo, donde en varias imágenes aparecen compartiendo planes con el mismo círculo de amigos. Poco después, en junio, habrían disfrutado de una estancia en «un hotel muy icónico a nivel arquitectónico en Almuñécar (Granada)», desvelaron en el programa de Telecinco.

Precisamente, Jessica Bueno, la mujer por la que Luitingo cambió su vida y vivió en Bilbao durante casi un año, está a punto de emprender una nueva aventura en el formato 'all stars' de 'Supervivientes', que reunirá a algunos de los mejores concursantes de su historia.

