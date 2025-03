Luis Figo llama «basura» a Claudia Bavel y anuncia que tomará medidas legales por sus insinuaciones

Gabriel Cuesta Sábado, 1 de marzo 2025, 19:48 Comenta Compartir

Claudia Bavel va de escándalo en escándalo. La modelo de 'OnlyFans' y actriz de cine para adultos saltó a la fama televisiva por las fotos publicadas de su encuentro con Iker Casillas. Y desde entonces, ha comenzado una cruzada para desenmascarar a otros conocidos futbolistas. Desveló unas supuestas conversaciones subidas de tono con Joaquín y, en el último programa de '¡De viernes!' también aseguró una proposición por parte de otro exmadridista, Luis Figo.

Según su versión, el portugués la abordó en el mismo evento en el que fue vista con Casillas, al que acudió en condición de pareja del portero. Supuestamente, el exfutbolista le habría invitado a irse con ella cuando terminara con el portero, excompañero en el vestuario del Real Madrid. Esta historia creó cierta reticencia entre los colaboradores del programa, que no llegaban a creerse que dicha conversación se hubiese producido delante del ex de Sara Carbonero. «Tú se supone que eres la pareja de Iker, que yo no me lo creo, y una persona que estaba con vosotros te dice que, cuando acabes con Iker, te vayas con él», ironizaba Ángela Portero.

«Soy muy liberal y hay parejas que hacen eso. Nuestros conceptos de relación no son como os creéis y por eso os abruma», contestó Bavel. Tampoco convenció a Alejandro Albalá, que ve todo esta trama como una estrategia de Bavel para «ir a realities tipo 'Supervivientes'». «Le gusta la televisión, le parece divertida, le gusta tener relevancia social», apuntalaban desde el programa 'Ni que fuéramos Shhh'.

Pero está basura de que va?

Deberían lavar la boca antes de que se refieran a mi persona!!!

Tomaré mediadas legales en consecuencia con esta información difamatoria.

pic.twitter.com/Cq79rxYKY8 — Luís Figo (@LuisFigo) March 1, 2025

Tampoco se ha callado Figo. A través de 'X', antes Twitter, ha desacreditado la versión de Bavel. «¿Pero esta basura de qué va? Deberían lavarse la boca antes de referirse a mi persona. Tomaré medidas legales en consecuencia por esta información difamatoria», avisó el exfutbolista, que mantiene una relación con la modelo sueca Helen Svedin desde hace más de dos décadas.