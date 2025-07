«Me llama la atención el thriller de caserío»

Jon Plazaola hace viajes de cine y descubre escenarios de película. El actor recorre aquellos lugares del País Vasco donde se han grabado algunos de ... los éxitos de la pequeña y gran pantalla. 'Estamos rodando' se emite los lunes en ETB2 a partir de las 22.20 y nos muestra paisajes y lugares sorprendentes. «Visitamos localizaciones y rincones desconocidos con la ayuda de los protagonistas de esas narraciones y de historiadores locales, y sumamos el ingrediente gastronómico, que siempre funciona», explica su protagonista.

- ¿Un actor no deja de serlo incluso presentando un programa?

- Intento relajarme y aquí soy Jon Plazaola, no un personaje. Es más fácil así. Me gusta conocer los lugares que visitamos, su historia y cocina. Resulta una gozada a pesar de que las grabaciones resultan maratonianas. Está siendo un verano divertido.

- ¿Ha encontrado sorpresas?

- Cuando fuimos a Behobia sólo sabíamos que el tabaco era más barato, pero no tenía ni idea de la singularidad de la isla de los Faisanes, que pertenece seis meses alternos a Francia y España con una ceremonia de cambio de mando, o su realidad negra relacionada con la emigración.

- Hace años, recorrer los paisajes vascos vinculados con el cine no habría requerido mucho tiempo, pero hoy cualquier localidad tiene experiencia al respecto.

- No lo sé porque es algo nuevo para nosotros. Antes el futuro de esta profesión pasaba por ir a Madrid. Hoy, gracias a los incentivos fiscales, muchos proyectos se han instalado aquí y esa realidad puede ser beneficiosa y crear industria. Pero también existe el peligro de formar una burbuja porque, a menudo, llegan con equipos definidos y sólo contratan auxiliares, ayudantes y algún actor de reparto. Eso no impulsa el desarrollo. Tenemos que asumir la iniciativa.

- Recorre lugares donde se ha filmado. ¿Qué película de las visitas en el itinerario habría hecho?

- Esa sensación la experimento cada día de grabación cuando hablo con los verdaderos protagonistas. Me sucedió con Paul Urkijo a raíz del rodaje de 'Errementari' en Antoñana. Lo que pasa es que he estado en castings de algunas de las películas que comentamos y conversado con las personas que asumieron el personaje y ahora no me imagino la película sin esas personas. Digamos que lo encajo con deportividad.

- ¿Qué hay en los rodajes que despoja al cine de su encanto?

- El cine siempre se ha relacionado con el glamour y los fuegos de artificio, pero también hay que esperar mucho entre toma y toma. Los extras suelen decir que trabajaron todo el día para aparecer durante dos segundos de espaldas.

- Protagonizó la serie 'Itxaso'. ¿El futuro está en las series? ¿Apuesta lo suficiente por este formato la producción audiovisual vasca?

- Puede ser, pero hagamos una lectura positiva. Ahora contamos con el nivel adecuado para potenciarlas. Yo crecí viendo series en euskera como 'Bi eta bat', 'Goenkale', 'Jaun eta jabe'. Ahora hay que aprovechar la demanda para emprender, rodar en euskera y universalizar. Contamos con el precedente de 'Desagertuta', que triunfa en Netflix. Si vemos series noruegas en versión original, ¿por qué no? Hay que quitar ese complejo de rodar en nuestro idioma,

- ¿Qué tipo de historias?

- Hay muchas que deberían ser contadas. Yo tiraría del mundo rural y su vida sosegada. El thriller de caserío me llama la atención.

«A Iñaki le conocen más fuera»

- Estudió Bellas Artes. ¿Ha dejado al dibujante en el armario?

- Sí, cuando en el segundo ciclo recibí clases de sistema de cine pensé que yo quería ir por allí. Vi 'El día de la bestia' y no lo dudé, y, además, lo había hecho uno de Bilbao. Si decidiera dirigir, algo que me llama la atención pero que me produce respeto, sería el momento de sacar al dibujante del armario y ponerle a hacer 'storyboards'.

- Las actrices vascas obtienen grandes papeles y premios. ¿No es el momento de los actores?

- Es el tiempo de las actrices vascas veteranas y eso me hace feliz. Para quienes hemos crecido viendo a Ane Gabarain y Elena Irureta nos llena de orgullo. No me parece casualidad y no es política de bien queda, sino el fruto de años de esfuerzo. Ese reconocimiento nos deja lecciones valiosísimas a las siguientes generaciones, como que puedes optar el Emmy y al día siguiente actuar en el Baztan ante 200 personas. Hay que tener buena actitud, olvidar los fuegos de artificio y trabajar. En cualquier caso, he visto el tráiler de 'Maspalomas' y creo que José Ramón Soroiz va a ser el protagonista de la próxima temporada. Soy muy fan de los Moriarti y su sensibilidad a la hora de contar historias.

- Usted da ejemplo. Si no tiene trabajo, se lo inventa.

- Es un defecto y una virtud, no dejo el culo en el sofá. Tenemos que ser capaces de generar nuestro propio trabajo, es lo que me han enseñado. Es posibilidad de autoemplearse es una suerte y todo lo que venga de fuera es un regalo.

- ¿Dormiría por las noches si le dieran el rol de un psicópata? Porque con ese aspecto de buen tipo…

- A nosotros nos gusta encarnar personajes lejos de nuestra personalidad. Rodé en septiembre 'Se perdió en el bosque', una película de terror con un rol en las antípodas de mí. Me parece muy atractivo encarnar a un villano. Hice encantado de Iñaki en 'Arriba y abajo', pero podría ser yo.

- ¿Siguen identificándole con él?

- Creo que Iñaki no es el Luisma o el Baraja, pero es un honor que se recuerde y te paren en la calle, aunque casi siempre fuera de Euskal Herria. Me sucedió en Canarias y fue por la serie 'Itxaso', que ha llegado a Netflix, y también a la puerta del Teatro Real con un tipo de Miami que lo había visto.

- ¿Quién es cuando no trabaja?

- Cuando no trabajo, soy padre a tiempo completo. Tengo un niño de 2 años y estoy deseando pasar tiempo con él. La gente que se tope conmigo puede decir que soy serio, porque soy conocido por la comedia y los monólogos, pero en cuadrilla me vengo arriba.

- ¿Y cómo lleva ese nomadeo?

- Uno se acostumbra pero desde que llegó Teo intento trabajar cerca de casa, no quiero perderme como crece. Estoy preparando un texto 'Aa aita' porque es una fuente inagotable de comedia esa felicidad-sufrimiento que comporta. ¡Tengo que monetizarlo!