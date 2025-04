Leiva confiesa en 'La Revuelta' uno de los momentos «más penosos» de su vida: «Fue de vergüenza ajena»

Marina León Lunes, 7 de abril 2025, 22:56 | Actualizado 23:30h. Comenta Compartir

Leiva, con más de 25 años de trayectoria musical, ha sacado a la venta 'Gigante', su sexto disco de estudio, y ha querido celebrarlo en 'La Revuelta'. El exlíder de Pereza, además de su vuelta a los escenarios, ha charlado de otras cosas menos agradables como el 'tierra trágame' «más penoso» de su vida. «Fue de vergüenza ajena», confesó el invitado.

Broncano se dio cuenta de por dónde iba y lanzó la pregunta: «¿Una paja más triste que la de Dani Rovira?» a lo que el invitado respondió que «no es triste, es vergonzosa». Sucedió hace años y tuvo como protagonista un bote de picante traído de México. «Hicimos un perol de lentejas y echamos una gota. No se podía comer. Estuvimos de sobremesa tomando copas y totalmente engorilado metí el dedo en el bote y lo probé: vómitos, tembleques... fatal. Me quedo temblando y me tapan con una manta», contó. A las tres de la mañana, «subo a la habitación y pensé, pues me voy a hacer una paja... fuego. Enfermé doblemente y fue una desgracia que no sirvió para nada», afirmó entre risas y aplausos del público.

El artista madrileño y amigo de Broncano le quiso hacer un regalo «con mucho cariño y respetando la tradición del programa». Leiva, uno de los entrevistados que en más ocasiones pisó el plató de 'La Resistencia' en Movistar, «tiene la costumbre de traernos fotos suyas y de sus familiares desnudos», contextualizó el presentador. En esta ocasión, el regalo tampoco defraudó: una foto del artista completamente desnudo con el logo del programa tapando sus genitales. «La acabo de ver ahora porque da bastante asco», comentó al ver la imagen.

En cuanto a su nuevo disco, Leiva explicó que lo grabó durante su gira anterior y que este último año lo ha dedicado a su casa en la montaña y a cuidar su huerto. En 'Gigante', el cantante ha logrado llevar a cabo una de las colaboraciones más especiales de su trayectoria. Nada más y nada menos que con Robe Iniesta. «Es un tótem, en estos tiempos en los que todo se sabe de todos, de Robe no se sabe nada», contó sobre el que fuera líder de Extremoduro. El tema es 'Caída libre', una letra muy especial que dedicó a un amigo suyo que atravesaba una depresión. «Pensaba que iba a decir que no, pero me parecía que no era un capricho y que podía entender por qué», detalló.

Leiva también habló sobre el problema de salud que le ha llevado a pasar hasta tres veces por quirófano. El artista desveló que ha sido intervenido de las cuerdas vocales, lo que provocó que estuviera varios meses sin voz. Ahora parece estar completamente recuperado. Así lo demostró en la actuación que ofreció en 'La Revuelta' con un total de 19 personas sobre el escenario y un coro de lujo para interpretar 'El polvo de los días raros'. Dani Martín, Santi Balmes (Love of Lesbian), Iván Ferreiro, Eva y Juan Aguirre de Amaral, Travis Birds, Dani Fernández o Rubén Pozo han cerrado uno de los shows más espectaculares del programa de La 1.