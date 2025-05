Leire Martínez habla de su nuevo canción y la pulla a La Oreja de Van Gogh: «Era muy reciente todo y había dolor»

Johana Gil Domingo, 4 de mayo 2025, 13:55 Comenta Compartir

Tras una abrupta salida de La Oreja de Van Gogh, la cantante Leire Martínez explora su nueva vida mediática. Esta vez lo ha hecho en el programa 'Hay una cosa que te quiero decir' con Jorge Javier Vázquez, quien ha escudriñado un poco sobre el paso de la exvocalista por la banda guipuzcoana.

La artista se estrena en solitario con 'Mi nombre', una canción llena de mensajes basados en su anterior etapa musical. Las indirectas al grupo del que formó parte desde 2008 también han estado presentes en la entrevista. «He estado muy bien acompañada, pero ahora sola, también», ha mencionado al hablar de su nuevo comienzo. También ha explicado la génesis de la letra de su tema. «Bueno, las canciones nacen de historias, de realidades y yo he contado la mía. Y ya está».

Sin embargo, ha aclarado que tiene un buen recuerdo de sus excompañeros de banda y ha destacado que «es verdad que es una canción que está escrita en un momento en el que yo estaba conectada con unos sentimientos muy concretos. Era muy reciente todo y había dolor, pero... que siempre serán bienvenidos a este lugar».

En medio de los rumores de regreso de Amaia Montero, que se han avivado tras unas declaraciones de Cayetana Guillén Cuervo con la prensa, Leire ha explicado que «yo sabía lo que estaba pasando internamente y quise preparar a mi hijo porque supuse que si esto se hacía público, a mí me iba a afectar anímicamente y probablemente él me iba a ver triste. Iba a percibir eso y quería dejarle muy claro que ese estado en el que yo me encontraba no tenía nada que ver con él, que él no era responsable de nada de lo que me estaba pasando».

«La vida te pone pruebas. Mira donde estamos y lo que vamos a escuchar. Aquí vemos muchas cosas de mucha gente y, al final, te ayuda a relativizar tus propios problemas. Madre mía, ¿de qué me quejo yo?», ha señalado, ya que el verdadero motivo de su visita al programa era darle una sorpresa a David, un fan que nació con un problema de hidrocefalia.