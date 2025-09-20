LEGO lanza una nueva 'Estrella de la Muerte' de 'Star Wars': más piezas y un precio galáctico

Leire Moro Sábado, 20 de septiembre 2025, 16:23 | Actualizado 16:42h. Comenta Compartir

LEGO lo ha vuelto a hacer. Acaba de anunciar el lanzamiento de una nueva versión de la 'Estrella de la Muerte'. Una pieza que los más fans y coleccionistas de la saga 'Star Wars' querrán tener en sus estanterías. Esta pieza, que estará dentro de la línea Ultimate Collector Series (UCS), estará formada por más de 9.000 piezas, pero no será un artículo para todos los bolsillos, ya que su precio es de 999,99 euros. Nada más conocerse la noticia, los foros y las redes sociales se llenaron de reacciones que van desde la emoción hasta las críticas. Esta ya es la cuarta versión de la carismática estación espacial en la historia de LEGO.

En 2025, LEGO lanzó la primera 'Death Star II', una maqueta que representaba la estación a medio construir, que representaba la escena final del 'Retorno del Jedi'. Su objetivo no era jugar con ella; la que para muchos fue la versión más elegante estaba pensada para lucirla en una vitrina. Después, en 2008, decidieron presentar una versión destinada precisamente al juego. Una 'Estrella de la Muerte' repleta de escenas interiores y personajes era la versión de una casa de muñecas para que los fans de 'La Guerra de las Galaxias' pudiesen revivir sus momentos favoritos. La tercera versión pasó más desapercibida porque solo presentaba algunos cambios respecto a la anterior; a muchos de los seguidores les pareció más un 'repack' que un rediseño.

Casi diez años después, LEGO rescata el modelo con una nueva edición que bate récord de piezas y de precio. Pese a que el precio total es el más alto hasta la fecha, el importe por pieza (unos 11 céntimos) es menor que el de las versiones anteriores. Eso sí, hay que tener en cuenta que estas construcciones cada vez tienen más elementos, pero también piezas más diminutas. Otra de los factores a tener en cuenta antes de adquirirla son sus dimensiones: 70 céntimetros de alto, 79 de ancho y una prefundidad de 27 centimetros.

Al igual que sucede con otros modelos, como con el UCS Millennium Falcon o el inmenso AT-AT, Lego vuelve a apostar por el detalle más que por su jugabilidad. Figuras que están pensadas para construir con mucha paciencia para terminar siendo exhibidas en una vitrina. Sin duda, esta estación, junto a la nave 'El Halcón Milenario', son dos de las más demandadas del universo 'Star Wars' y las más vendidas.