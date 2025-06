Kiko Rivera e Irene Rosales celebran la comunión de su hija con grandes ausencias

L. G. Domingo, 1 de junio 2025, 19:37 Comenta Compartir

Kiko Rivera e Irene Rosales han celebrado este domingo un día muy entrañable y especial junto a su hija Ana. La primogénita del matrimonio, que en diciembre cumplirá 10 años, ha festejado en Sevilla su primera comunión, en un acto marcado por grandes ausencias, con la de su abuela, Isabel Pantoja.

Debido al distanciamiento con sus hijos en los últimos años, la tonadillera no ha acudido al acto, y tampoco su hermano Agustín. La que se ha perdido de igual manera la cita ha sido Isa Pantoja, la hermana de Kiko, quien se encuentra en la recta final de su embarazo, a pesar de que ambos tuvieron un acercamiento hace unos meses cuando la hija de Anabel estuvo ingresada en el hospital. Los tíos de Ana, Cayetano Rivera y Franciso Rivera, tampoco han asistido.

La que no se ha perdido el evento ha sido la propia Anabel, que ha acudido acompañada por su madre, Merchi, y por su pareja, David Rodríguez, junto a la pequeña Alma. También se pudo ver a los hermanos de la protagonista de la jornada, Fran y Carlota. El primero es el hijo que el DJ tuvo con Jessica Bueno.

Irene Rosales eligió para la ocasión un vestido de color rojo con la firma de Vicky Martín Berrocal, mientras que Kiko Rivera ha optado por un traje gris claro. «Es un día muy bonito y vamos a disfrutarlo mucho», ha comentado ella antes de entrar a la iglesia. En el restaurante, tras la comida no ha faltado la música, con la que han disfrutado todos los presentes.

«No importa quién eligió no estar»

Kiko Rivera ha compartido en su perfil de Instagram una foto junto a su mujer y sus hijas, en plan celebración, con la tarta, y ha aprovechado para lanzar un mensaje, refiriéndose precisamente a quienes no han estado presentes en este gran día para la familia. «Hoy ha sido un día inolvidable, un día lleno de luz, emoción y alegría. Hoy has dado un paso muy importante en tu camino: tu Primera Comunión. Un paso que marca tu crecimiento, no solo como niña, sino como una personita con valores, con fe y con un corazón hermoso.️ Y aunque puede que en este día tan especial hayas notado algunas ausencias… quiero que sepas algo, mi amor: no importa quién no ha estado hoy. No importa quién no supo entender lo importante que era para ti este momento, quién no apareció o quién eligió no estar».

«Hemos estado contigo los que de verdad sabemos lo especial que eres. Te acompañamos con amor, con alegría y con lágrimas de emoción en los ojos, porque tu felicidad es también la nuestra», ha continuado Rivera, dando un consejo a su pequeño. «A veces, hija, la vida nos enseña que no todos estarán cuando más los necesitamos…, pero también nos enseña algo aún más valioso: quiénes sí están. Y esos, los que hoy te abrazamos, te miramos con ternura y celebramos contigo, son los que debes guardar siempre en tu corazón».