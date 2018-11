Kim Kardashian paga de su bolsillo a unos bomberos privados para salvar su mansión Kim Kardashian, en una gala celebrada este mes en Los Ángeles. / EFE Al ver que los incendios que arrasan California habían devorado las casas de varias estrellas, contrató a unos efectivos que evitaron que las llamas devorasen su propiedad y la de sus vecinos SOLANGE VÁZQUEZ Miércoles, 14 noviembre 2018, 13:13

Muchas veces da la impresión de que el dinero que Kim Kardashian gana a espuertas se va en retoques estéticos, trapitos de diseñadores famosos, fiestas y joyas ostentosas. Vamos, que no se invierte en nada útil y que, por supuesto, no redunda en el beneficio de la comunidad. Pues bien, hasta la semana pasada, puede que hubiese mucho de cierto en este sambenito de frivolidad que la acompaña. Pero, ahora mismo, hay que ponerlo en entredicho, ya que la estrella del clan Kardashian -cuyo 'reality' televisivo arrastra cada semana a millones de espectadores- y su marido, el famoso rapero Kanye West, se han gastado parte de su colosal fortuna en contratar un servicio privado de bomberos para proteger su mansión de Hidden Hills, en Malibú, amenazada por los devastadores incendios que arrasan Califormia estos días. Y, de paso, la de sus vecinos, que, como ellos, son gente sin problemas para llegar a final de mes. Según el portal TMZ -centrado en famosos-, el pasado viernes el matrimonio se vio obligado a dejar su casa, valorada en unos 53 millones de euros, debido a la proximidad del fuego. Así que hicieron las maletas y pusieron pies en polvorosa, tal y como ordenaba la Policía a los residentes de la zona. Eso sí, se marcharon a lo grande, en un avión privado.

Pero la pareja no se limitó a cumplir esta medida y a rezar para que el fuego no devorase su mansión, situada al final de un callejón sin salida y dentro del área de evacuación. Decidieron tirar de sus ahorros -ha habido años que han facturado más de 40 millones de euros- y contratar un servicio privado de Bomberos para que se quedase en el lugar y salvase su mansión de las llamas. No querían correr la misma suerte que otras estrellas como el actor Gerard Butler, la actriz Daryl Hannah, la cantante Miley Cyrus o el músico Neil Young, cuyas viviendas han sido arrasadas por los incendios, considerados los más mortíferos de la historia, con al menos 44 fallecidos, 200 desaparecidos y decenas de miles de hectáreas arrasadas.

La idea de los West Kardashian funcionó. Al parecer, los bomberos que contrataron contaban con excavadoras con las que crearon un perímetro por la zona para que las llamas no llegasen a la propiedad de la mediática pareja ni se propagasen a las de otros vecinos, en un diabólico efecto dominó. El domingo, durante los People's Choice Awards, donde su programa 'Keeping Up With the Kardashian's' ganó el premio a Mejor Reality Show, Kim y sus famosas hermanas expresaron su apoyo a todos los afectados. «Ha sido una semana realmente difícil para nosotros y nuestros vecinos», proclamó Kim Kardashian.