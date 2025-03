Juanito Oiarzabal desvela el pastizal que ganó en 'Supervivientes' y la odisea que vivió: «Con la gente del corazón... ¡fue duro!»

A. Mateos Sábado, 29 de marzo 2025, 11:14 Comenta Compartir

Juanito Oiarzabal ha desvelado casi veinte años después cómo fue su aventura en 'Supervivientes'. El conocido alpinista vitoriano fue uno de los concursantes estrella de aquella edición y consiguió alzarse con el segundo puesto, solo por detrás de Nilo Manrique, que se llevó el gran premio de 200.000 euros.

Para el veterano deportista lo más duro de aquello no fue solo la falta de comida y las condiciones extremas que tuvo que soportar, sino tener que aguantar a los personajes del mundo del corazón. «Yo tuve que vérmelas con Sofía Cristo, con Rebecca Loos, con Raquel Bollo y con toda esta gente del corazón. Entonces, claro… ¡fue duro!», afirma en una entrevista a Relevo.

Oiarzabal reconoce que ya le habían propuesto ir antes al popular reality de Telecinco, antes en Antena 3, pero siempre se negó. Aquella vez su respuesta fue afirmativa «porque los médicos me decían que por mis pies, que ya tenía los dedos amputados, tenía que andar por la arena». Fue la excusa perfecta, admite. Y, encima, le salió bien.

No se llevó el gran premio pero sí una suculenta cantidad de dinero. «Yo cobraba 15.000 euros a la semana y estuve unas cuantas... 74 días». En total, el vitoriano se embolsó algo más de 150.000 euros. Pero aquellos cachés no se ven hoy en día, salvo en contadas excepciones. «Antes se pagaba mejor... Ahora, a Terelu Campos o este tipo de perfiles les pagarán mucho más, pero ¿al resto? Esos cachés no se mueven ya».

Juanito Oiarzabal recuerda su edición como una de las más duras: «Te tenías que buscar la vida, tenías que pescar, que ganar pruebas muy duras para poder comer... Tenías que vivir de los cocos y de lo que pescabas... Aquello era muy real. De hecho, allí, lo que pensaba constantemente era: 'si yo lo estoy pasando mal, imagina cómo lo estarán pasando los demás'». Niega que la organización les diese comida detrás de las cámaras como se ha especulado en muchas ocasiones aunque no pone la mano en el fuego porque hoy en día no se haga: «Ahora ya no lo sé, eh, pero en nuestro caso no».

Su estrategia para llegar a la final fue muy sencilla, según cuenta: «Sin duda, lo que tienes que hacer es ganarte a la farándula. ¿Y cómo te la ganas? Te la ganas dándole de comer, trabajando, haciendo balsas, buscando lugares para dormir… Es la única forma de aguantar para que no te nominen».

Aunque el vitoriano se dio a conocer para la mayoría de la sociedad en 'Supervivientes', él ya tenía un peso importante en 'El Conquistador del fin del mundo', el reality vasco de supervivencia. «Es un programa parecido pero mucho más duro que 'Supervivientes'», argumenta porque el concurso vasco se desarrolla «en un hábitat muchísimo más hostil» y «la gente que va no cobra». Solo ganan dinero los capitanes, pero tampoco, al parecer, mucho más: «Lo que ganaba en todo el concurso, que la grabación duraba como un mes más o menos, era igual o incluso menos de lo que ganaba en una semana en 'Supervivientes'».