Juan y Medio sortea el apagón y acude a 'El Hormiguero': «He flipado un poco»

Es, sin duda, uno de los rostros más carismáticos y queridos de la pequeña pantalla. Con una carrera que abarca varias décadas, Juan y Medio ha sabido ganarse el cariño del público gracias a su cercanía, sentido del humor y habilidad para conectar con personas de todas las edades. Desde sus inicios en pequeños programas hasta convertirse en el presentador estrella de espacios como 'La tarde, aquí y ahora', el showman ha dejado una huella imborrable en la historia de la televisión, especialmente en Andalucía, donde es todo un referente. El presentador acudía a 'El Hormiguero', a pesar de todo. «Ha hecho una heroicidad viniendo de Sevilla en estas condiciones», ponderaba Pablo Motos antes de darle la bienvenida. El apagón no pudo con él. «He flipado un poco porque es como volver a un tiempo que yo recuerdo de niño, en Almería, en el campo. Sin luz», arrancaba Juan añorando unas velas que perdió hace unos días. «No tengo pilas para la radio que me permitiría estar informado. Es increíble la desinformación. Y atravesar Madrid sin semáforos funcionando, eso tiene guasa», sumaba el comunicador.

«Cada día surge algo que te puede llevar a pensar lo mismo y lo contrario. Comprendo que hay que leer, que hay que informarse, que hay que escuchar, pero si tú estás hoy buscando una explicación a por qué la gente se ha quedado atrapada en los trenes, en los ascensores… Porque en los hospitales han saltado los generadores que permiten que sigan funcionando las Ucis, los quirófanos… Pero a eso se le acaba el combustible y tiene que ir un camión a llevárselo, y el camión no puede atravesar la ciudad porque no hay semáforos. Todo es mucho más complicado de lo que parece. Ahora, eso sí, sale el presidente y dice que es una oscilación, y tú dices: Claro, cómo no. Yo ya lo sabía», ironizaba el conductor de 'La tarde', que lleva ya 16 años al frente del programa de Canal Sur. Le acaban de dar la Medalla de Oro de Andalucía. «Hay mucha gente que ha estado haciendo todo lo que se esperaba de él en la vida, y llega un punto en el que se encuentra solo o sola y no puede paliar esa situación. Y no comprenden por qué se vuelven invisibles y nadie les presta atención. Casi, casi estorban. Y entonces tienden a aislarse, y justo en una época de su vida en la que tienen una merma en sus facultades: ven menos, oyen peor… y en el programa ven que es posible, a esas edades, querer a alguien, tomarle cariño», explicaba Juan y Medio sobre su espacio. «Casi todo el mundo cuenta penas, y nos hartamos de reír porque Andalucía tiene esa sabiduría que comprende que todo, bajo el prisma del humor, se puede hacer más humano y más hermoso», argumentaba.

Por el formato de Juan y Medio pasan veteranos y veteranas con historias emocionantes. «El otro día vino una señora que dijo que cuando cree que está ronca, habla en voz alta para saber si lo estoy o no, porque no tengo con quien hablar. Y hablo con la tele. Eso es tremendo», contaba el presentador que valora mucho a sus invitados e invitadas, aunque a sus familiares les suele costar entenderles. «Normalmente la gente tiene miedo al acceso a la cartilla de ahorros, al manejo de la pensión… Se colocan un poco a la defensiva, cuando no tienen por qué. Y nosotros ejercemos una tutela bastante exhaustiva sobre todo ese tipo de situaciones. No permitimos que vaya gente a aprovecharse de ellos», informaba.

Si hay algo que enorgullece al entrevistado, es la confianza que deposita en él su público. «Todavía me cuesta superar, y se me atranca la voz y se me humedecen los ojos, cuando dicen que su marido o su mujer, antes de morir, les ha dicho que vayan donde Juan y Medio porque no quiere que se quede sola o solo», relataba emocionado el animador que ha trabajado en diversas actividades, desde guardaespaldas de los Hombres G a cargar camiones con comida para animales. «Me ha gustado mucho el contacto con la música y me metí en ese mundo haciendo misiones de seguridad. Y acabé siendo agente de zona de Mecano, Julio Iglesias, Lolita, Héroes del Silencio…», enumeraba. Juan ha sabido ganarse el cariño de mucha gente, siempre dispuesto a ayudar. Y recordaba una anécdota. «Una persona tremendamente conocida, mundialmente famosa, vino a España a presentar un éxito de su vida musical y, por lo visto, alguien le aconsejó que se acercara a una celebración que había en el recinto de Ifema. Ella no calculó bien con la bebida, ni los que iban con ella. Sus amigos entraron en coma en el minuto 17 y ella se quedó bastante afectada, muy borracha. Y la gente se fue yendo y se quedó esta criatura sola. No sabía qué hacer con ella porque yo tenía moto. Ella no sabía ni en qué hotel estaba. La monté en la moto y le llevé a mi casa. Le quité los zapatos y la ropa porque parecía que estaba incómoda. Y yo tenía una cama en mi casa, nada más. Esta mujer acostó y yo a su lado. Y nos dormimos. Y en mitad de la noche, esta señora se despertó y me tocó la cara. Di un grito tremendo. Imagínate que te despiertas y tienes a una estrella de Hollywood en tu cama. Y ella saltó de la cama y se quedó pegada a la pared. Se empezó a ponerse muy nerviosa. Ya le expliqué todo, se tranquiliza, y vuelve a acostarse. Por la mañana, se levantó y me dio las gracias bastante violenta. Y se fue», recordaba entre risas.