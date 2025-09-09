El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jorge Javier Vázquez reaparece con su nueva imagen: «Los programas, como las caras, necesitan tiempo para asentarse»

El presentador no ha tenido ningún reparo en hablar sobre la intervención quirúrgica a la que se ha sometido para rejuvenecer su rostro

Leire Moro

Leire Moro

Martes, 9 de septiembre 2025, 17:50

Más de 30 años lleva Jorge Javier Vázquez en televisión. 'Aquí hay tomate' y 'Sálvame' fueron los programas que le llevaron al éxito de audiencia. Esta semana, regresa a las tardes de Telecinco con 'El diario de Jorge' y lo ha hecho con la imagen renovada. Tirando de humor, como es costumbre en él, no ha tenido problema en hacer bromas sobre cómo le ha quedado el rostro tras una cirugía de rejuvenecimiento del rostro.

El catalán regresaba este lunes a su espacio vespertino, que durante el verano ha presentado Cristina Lasvigne, con un cambio que ha impactado a los telespectadores. Jorge Javier Vázquez reaparecía con su nueva imagen y hacía un divertido símil entre su rostro y los nuevos programas: «Cuando empezamos hubo muchísima gente que nos decía que no íbamos a llegar y aquí estamos», declaró, al inicio de la segunda temporada. «Los programas, como las caras, necesitan tiempo para asentarse», bromeaba.

Esa misma tarde aparecía en el programa de Joaquín Prat escondido tras un gorro, una mascarilla y las gafas con el fin de darse el relevo. «¡Bienvenido, Joaquín, bienvenido a las tardes! ¡Qué alegría poder conectar contigo!». El presentador creaba así gran expectación sobre su nueva imagen. «El jueves quise hacer un homenaje a Giorgio Armani, pero me salió más una mezcla de George Michael, Lamine Yamal y un poquito de Abraham Mateo», bromeó el presentador, en referencia al look de traje blanco y pelo rubio platino que lució en Supervivientes.

