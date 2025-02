Jorge Fernández habla de la enfermedad que sufrió por comer en exceso un alimento: «Lo que me parecía sano acabó siendo mi enemigo»

Marina León Martes, 18 de febrero 2025, 16:58 | Actualizado 17:05h. Comenta Compartir

Jorge Fernández, el conocido presentador de 'La Ruleta de la Suerte' hace gala en redes sociales de su pasión por el deporte y la alimentación saludable. Bici, esquí, running... no hay nada que se le resista. En este sentido, el presentador y modelo, que reside en Bilbao desde hace años, ha contado en el podcast 'Tengo un plan' que hubo un momento hace unos 8 años en el que se dio cuenta de que su salud empeoraba y no entendía por qué. «Yo cuido mi alimentación, hago deporte, gestiono mi sueño... todo lo que hay que hacer bien, yo lo hacía», ha contado el conductor del famoso concurso de Antena 3.

Jorge contrajo la enfermedad de Lyme por culpa de la picadura de una garrapata y llegó a perder hasta 12 kilos. Esta afección provoca fatiga extrema, mareos y dolores articulares que se prolongan durante años. Gracias a un rápido diagnóstico pudo poner remedio, pero descubrió que había algo más: tenía altas cantidades de mercurio en el cuerpo debido a un elevado consumo de atún en lata.

«Durante 15 años de mi vida comí muchísimo. Me hacía los sandwiches de atún para ir al gimnasio porque el atún es proteína y omega-3 y no sabía que tenía mercurio», explica. «Me ponía morado, no sé si había algún día que no lo comiera», cuenta y detalla que el mercurio «es un disruptor endocrino, un desestabilizador hormonal y eso te fastidia todo el organismo. Las hormonas están bailando», añade.

El presentador vivió un infierno durante cuatro años en los que recorrió las consultas de diferentes médicos. «Lo que me parecía sano terminó siendo mi enemigo», lamenta. Finalmente, siguiendo las indicaciones de los especialistas logró superarlo y salir adelante.

