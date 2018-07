Insultos contra Pedroche Cristina, con su vestido. La presentadora apareció en el programa de televisión 'Zapeando' con un vestido de amplio escote y no tardó internet en llenarse de improperios ELCORREO Sábado, 14 julio 2018, 23:48

A Cristina Pedroche le han vuelto a caer las redes sociales encima. La presentadora apareció en el programa de televisión 'Zapeando' con un vestido de amplio escote y no tardó internet en llenarse de insultos. La llamaron 'putona', 'buscona' y 'guarra', entre otras lindezas. Pedroche, que ha recibido el apoyo de miles de seguidores, ha respondido como sabe: «Me resbala, me seguiré poniendo lo que me salga del unicornio».