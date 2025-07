Inma Cuesta comparte la primera imagen de su boda con Ángeles Maeso

Alba Peláez Sábado, 5 de julio 2025, 13:30 | Actualizado 13:36h. Comenta Compartir

A la actriz Inma Cuesta (Valencia, 1980) nunca le ha interesado estar en el foco de las noticias cuando de su vida privada se trata. Todo lo contrario. Siempre celosa de proteger su intimidad y la de quienes le rodean, sorprendía a sus seguidores este jueves al compartir una imagen de su boda con la guionista Ángeles Maeso, con la que tiene dos hijas.

Cuesta ha aprovechado el 3 de julio, fecha en la que se cumplen 20 años de la aprobación del matrimonio igualitario en España, para confirmar que ella también había dado ese gran paso con su pareja. Sin embargo, no ha ofrecido datos sobre cuándo se produjo el enlace, siguiendo su máxima de no desvelar demasiados detalles sobre lo que ocurre en su esfera personal.

«Por todxs los que tuvieron que esconderse y no pudieron vivir su amor en libertad. Porque lo que no se nombra no existe y lo que no se visibiliza está destinado a permanecer en los márgenes y acabar en el olvido. de la legalización del matrimonio igualitario en España. Hoy nos celebramos! Ni un paso atrás», escribía la actriz en su perfil de Instagram junto a una foto de la boda con Maeso.

La publicación ya acumula más de 100.000 me gusta y personalidades del cine y la música como Maribel Verdú, Rozalén, Candela Peña, Juana Acosta o Aitana Sánchez-Gijón han comentado la imagen. «Gracias por tanto amor», ha respondido la protagonista. Esta es una de las pocas ocasiones en las que la intérprete ha abierto su vida a sus seguidores. De hecho, no fue hasta el pasado verano cuando compartió en sus redes la primera foto junto a Maeso.

La pareja, además de compartir su vida y la crianza de sus dos hijas, gestiona la productora 'Loba Loba', que apuesta por proyectos creados por mujeres.

