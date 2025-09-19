El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El ingrediente secreto de Verdeliss para conseguir «un toque de rendimiento» en las maratones

La influencer navarra comparte en sus recetas cuál es su alimento clave antes de las competiciones

G. C.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 16:01

La influencer Estefanía Unzu, Verdeliss, tiene un alimento secreto para prepararse antes del maratón. Bueno, más bien tenía. Porque la creadora de contenido navarra ha compartido ya en varias ocasiones con sus seguidores una de las claves nutricionales para rendir en carreras de larga distancia.

Ante un reto deportivo de tal magnitud, la Academia Española de Nutrición y Dietética (AEND) explica que durante el periodo de preparación de una carrera de larga distancia «hay que adaptar lo que comemos a los requerimientos nutricionales específicos para el entrenamiento de cada día». No hay un menú genérico ni calorías específicas diarias, sino que es variable dependiendo de cada corredor, el día y el tipo de entrenamiento específico, entre otros condicionantes.

Pues bien, Estefanía tiene claro su «menú perfecto premaratón», con numerosas pruebas de esa distancia a sus espaldas. «Tengo preparada por aquí pasta, pollo asado y ahora es cuando le daría mi toque para el rendimiento. Y es que tiene cantidad de nitratos, lo que está logrando que se optimice ese trasporte de oxígeno hacia los músculos. Además tiene un montón de antioxidantes, es muy bueno para la salud, para el bienestar, es riquísima. Igual al principio te sabe un poco a tierra, pero luego, es que me flipa todo. Me flipa la textura. Un pequeño aviso, eso sí, cuando vayáis al baño es posible que vuestras necesidades salgan de este color», desgranaba la influencer.

Al ingrediente al que hace referencia es la remolacha. Ese aporte de nitratos hace que mejore el flujo sanguíneo y el rendimiento deportivo al dilatar los vasos sanguíneos. Este proceso incrementa el aporte de oxígeno a los músculos. Este tubérculo no tiene grasas ni colesterol. El 90% es agua y solo suma 29 kilocalorías por cada 100 gramos, además de tener un alto contenido en fibra. Aporta poderosos antioxidantes, además de vitaminas como la B y la C.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Propietarios de Bizkaia y Cantabria luchan contra el derribo de 50 casas en Laredo
  2. 2

    Los inquilinos del inmueble de Mazarredo, «horrorizados por tener que irse para que hagan un hotel»
  3. 3

    Cierran la playa de Las Arenas tras localizarse un artefacto explosivo en el agua
  4. 4

    La empresa Fundiciones Palacio de Basauri anuncia el cierre a su plantilla
  5. 5 Macron presentará fotos de Brigitte embarazada para demostrar que es mujer
  6. 6 Carlos Pérez, mejor mecánico de España en 2025: «Estas son las marcas de coches más fiables»
  7. 7 La serie rodada en un pueblo vizcaíno de 1.800 habitantes que arrasa en Netflix siete años después de su estreno
  8. 8

    Condenan a tres años a un entrenador por agresión sexual a 4 niñas en Barakaldo
  9. 9 El permiso retribuido de cuatro días sin necesidad de preaviso que muchos trabajadores desconocen
  10. 10

    La brecha de ingresos entre pensionistas y jóvenes en Euskadi es de 350 euros al mes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El ingrediente secreto de Verdeliss para conseguir «un toque de rendimiento» en las maratones

El ingrediente secreto de Verdeliss para conseguir «un toque de rendimiento» en las maratones