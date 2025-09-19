El ingrediente secreto de Verdeliss para conseguir «un toque de rendimiento» en las maratones La influencer navarra comparte en sus recetas cuál es su alimento clave antes de las competiciones

La influencer Estefanía Unzu, Verdeliss, tiene un alimento secreto para prepararse antes del maratón. Bueno, más bien tenía. Porque la creadora de contenido navarra ha compartido ya en varias ocasiones con sus seguidores una de las claves nutricionales para rendir en carreras de larga distancia.

Ante un reto deportivo de tal magnitud, la Academia Española de Nutrición y Dietética (AEND) explica que durante el periodo de preparación de una carrera de larga distancia «hay que adaptar lo que comemos a los requerimientos nutricionales específicos para el entrenamiento de cada día». No hay un menú genérico ni calorías específicas diarias, sino que es variable dependiendo de cada corredor, el día y el tipo de entrenamiento específico, entre otros condicionantes.

Pues bien, Estefanía tiene claro su «menú perfecto premaratón», con numerosas pruebas de esa distancia a sus espaldas. «Tengo preparada por aquí pasta, pollo asado y ahora es cuando le daría mi toque para el rendimiento. Y es que tiene cantidad de nitratos, lo que está logrando que se optimice ese trasporte de oxígeno hacia los músculos. Además tiene un montón de antioxidantes, es muy bueno para la salud, para el bienestar, es riquísima. Igual al principio te sabe un poco a tierra, pero luego, es que me flipa todo. Me flipa la textura. Un pequeño aviso, eso sí, cuando vayáis al baño es posible que vuestras necesidades salgan de este color», desgranaba la influencer.

Al ingrediente al que hace referencia es la remolacha. Ese aporte de nitratos hace que mejore el flujo sanguíneo y el rendimiento deportivo al dilatar los vasos sanguíneos. Este proceso incrementa el aporte de oxígeno a los músculos. Este tubérculo no tiene grasas ni colesterol. El 90% es agua y solo suma 29 kilocalorías por cada 100 gramos, además de tener un alto contenido en fibra. Aporta poderosos antioxidantes, además de vitaminas como la B y la C.

