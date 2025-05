La 'influencer' Atrendylife tras perder a su marido en un accidente: «No era el Día de la Madre que había imaginado»

A. P. Domingo, 4 de mayo 2025, 09:15 Comenta Compartir

«No era el Día de la Madre que había imaginado, tampoco lo había idealizado». Con estas palabras, la influencer Rebeca Labara, más conocida en redes sociales como 'Atrendylife' ha abierto su corazón a sus seguidores para compartir una reflexión por el Día de la Madre. Tras perder a su marido, vecino de Amorebieta, hace unas semanas en un accidente de tráfico, Labara se está apoyando en los suyos y en el bebé de ambos, de ocho meses, que salió ileso del siniestro.

«El simple hecho de estar los tres juntos me parecía un auténtico regalo», afirmaba la influencer en relación a cómo quería pasar este día junto a su hijo y marido este domingo. «Íbamos a estar en Santander con nuestros amigos que son familia, disfrutando del lugar que te vio nacer pequeñín». Sin embargo, como ella misma apuntó, «la vida tenía otros planes para nosotros y ahora desde el cielo papá nos cuida a los dos».

Labara continúa recuperándose de las heridas que le causó el fatal accidente en el que falleció su marido. El accidente, en el que se vieron implicados tres vehículos, tuvo lugar a las 12.35 horas del lunes 21 de abril, en el kilómetro 155,100 de la N-240 en el término municipal de Barbastro, donde disfrutaban de las vacaciones de Semana Santa, cuando un turismo invadió el carril del sentido contrario y colisionó frontalmente contra una furgoneta y un vehículo articulado.

La influencer afirma se dirige en su publicación a su pequeño a quien le asegura «que tú y yo estemos aquí, es un auténtico milagro». Aunque explica que por el momento no puede reunirse con su bebé porque sigue convaleciente, sí ha querido dedicarle un mensaje para prometerle «que no voy a dejar de luchar para salir del hospital, más fuerte y con las menos secuelas posibles, desde que ocurrió todo, tú mi salvavidas, el que me da fuerza para cada día, tirar un poquito más y para celebrar cada pequeño paso de gigante que aquí doy».

También se compromete a hablarle al pequeño, de nombre Mauro, de su padre «cada día» y subraya que «tienes el cariño de tanta gente que nos lo ha demostrado estos días, que todos harán que papá esté presente el resto de nuestras vidas con nosotros». «No te mereces haber perdido tan pronto a un Papá tan especial: bueno, sincero, alegre, honesto, trabajador, divertido, luchador, era un cascabel en vida, como muchos me han dicho, la sonrisa más noble y contagiosa que han conocido. Él estaba loco de amor por ti, también por mí, y nosotros por él, y nos emocionábamos al pensar la vida que nos quedaba los tres juntos. Te quiero hijo, sigo luchando para abrazarte cuanto antes».

Labara termina su mensaje deseando a todos sus seguidores que disfruten de los suyos «hoy y todos los días» y les agradece las muestras de cariño que ha recibido en las últimas semanas y en unos momentos tan complicados.

Temas

Instagram

Audiencias

Maternidad