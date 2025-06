La indignación del murciano Xuso Jones con los camareros cuando pide kalimotxo: «Me miran raro»

G. Cuesta Domingo, 15 de junio 2025, 13:55 Comenta Compartir

El kalimotxo ha encontrado en el murciano Xuso Jones un impensable aliado. El cantante y presentador ha protagonizado recientemente un alegato a favor de la clásica bebida vasca en su podcast 'Poco se habla!' junto a Ana Brito. «Poco se habla de por qué me mira raro la gente por beber kalimotxo. Y más aún por pedirlo en un bar», se quejaba el influencer.

«Yo estoy en un restaurante y le digo al camarero 'caballero, póngame un kalimotxo'. Y me mira y dice: '¿Qué tienes, 16 años?'. Pedazo de imbécil, ¿cómo que 16 años?», estalla. Y hace una comparativa con el tinto de verano. «Yo le pido a usted vino con Fanta de limón, y está superguay. Me pido un tinto con Casera o con Blanca en Andalucía y está superguay, pero te pido un tinto con Coca Cola y ahí ya tengo 16 años. Soy un niñato que bebe kalimotxo. ¿Por qué? Es simplemente un cambio de bebida: Coca Cola por Fanta», se defendía.

Su compañera Ana Brito le proponía una explicación a este comportamiento. «Creo que es porque el kalimotxo está muy asociado a la fiesta popular, la calle, la 'ja, ja, ja, ja'». «¿Y por qué no me lo puede ni ticar? Me dice: 'No, es que no te puedo poner un kalimotxo porque no te lo puedo ticar'». Es algo que tampoco comprendía su compañera: «Pues hijo... un vino y una Coca Cola, uno más uno, dos». Argumento que compartía Jones.

El cantante acabó pidiendo un vino y una Coca Cola por separado. No fue buena solución. «Y me pone una copa de vino y una Coca Cola. A ver, caballero, no me está entendiendo, lo quiero junto, en un vaso con hielo, como si fuera un tinto de verano con Fanta de limón pero con Coca Cola. Tícamelo como una Fanta de limón», se desesperaba.

Cerraba su defensa del kalimotxo con un alegato. «Desde aquí quiero mandar un mensaje a todos los restaurantes y bares populares de este país: que por favor normalicemos el pedir un kalimotxo, que se pueda ticar tranquilamente y que se catalogue como un tinto de verano con Fanta limón, pero con Coca Cola, que cueste lo mismo».