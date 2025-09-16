El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Harry, «con la conciencia tranquila» tras sus numerosas polémicas familiares

El hijo menor del Rey Carlos III ha otorgado una nueva entrevista durante su visita a Reino Unido

Joaquina Dueñas

Martes, 16 de septiembre 2025, 12:06

Las entrevistas recurrentes con polémicas declaraciones y la controvertida autobiografía del príncipe Harry supusieron una bomba de relojería que dinamitó la relación con su padre, el Rey Carlos III, y con su hermano, el Príncipe Guillermo. Después de años de distanciamiento, todo apuntaba hacia una inminente reconciliación o, al menos, hacia un acercamiento con el monarca británico que finalmente se ha escenificado con un encuentro de apenas una hora esta misma semana en suelo inglés. Sin embargo, esto no ha sido óbice para que el marido de Meghan Markle mantenga su costumbre de hablar con los medios y ha concedido una nueva entrevista, esta vez al medio 'The Guardian', en la que ha defendido su postura: «No creo haber sacado mis trapos sucios. Era un mensaje difícil, pero lo hice lo mejor que pude. Tengo la conciencia tranquila», ha afirmado sobre su libro, 'En la sombra'.

El duque de Sussex se ha parapetado en las numerosas informaciones que los tabloides ingleses han venido publicando sobre él a lo largo de toda su vida para subrayar la importancia de dar su versión: «No se trata de una cuestión de venganza, sino de responsabilidad», una suerte de «aclaración» ante «los relatos difundidos en la prensa», ha apuntado. Además, ha expresado que siente el respaldo de la gente: «Esperan poner al público de su parte, pero... creo que el público británico puede hablar y pensar por sí mismo. Siento un gran apoyo del público británico, incluso en momentos en los que siento que he sido atacado y destruido. Les conviene pensar que el público británico piensa lo mismo que ellos sobre mí», ha reflexionado.

A pesar de las dificultades, Harry no ha renunciado a la reconciliación total con su padre y a visitar su país acompañado de sus hijos, Archie y Lilibet. De hecho, considera que «esta semana ha hecho que eso esté más cerca». Igualmente, ha afirmado que debe «centrarse» en su padre los próximos años.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  2. 2 La Aemet anuncia máximas de 36 grados en Bizkaia: estas serán las zonas afectadas
  3. 3 Muere Marian Izaguirre a los 23 años, la influencer que encontraron en estado crítico en un hotel en México
  4. 4 Una vecina de Barakaldo deja su herencia al Ayuntamiento para el cuidado de perros y gatos
  5. 5

    Otegi sobre GKS: «Es una cosa muy vieja y se llevan mal con todos»
  6. 6 Así deben acceder los aficionados del Athletic a San Mamés en el partido de Champions contra el Arsenal
  7. 7 El gesto de Julen Agirrezabala con la afición del Valencia en su noche más dura
  8. 8

    «Han atacado mi casa cuatro veces, pero gente así no nos va a hacer callar»
  9. 9

    Costas cuestiona la construcción de un hotel de 8 plantas en el puerto de Getxo
  10. 10

    «Me ocultaba la zona del brazo donde le pinchaba a mi hija para que no viese cómo la vacunaba»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Harry, «con la conciencia tranquila» tras sus numerosas polémicas familiares

Harry, «con la conciencia tranquila» tras sus numerosas polémicas familiares