Hallan muerta a 'Baby Demoni', la influencer que se cortó la lengua para parecer una serpiente La familia de la modelo de 24 años, que acumuló un millón de seguidores en Tiktok, sospecha que pudo ser asesinada

A.M. Viernes, 17 de octubre 2025, 11:35 Comenta Compartir

Alejandra Esquin, la influencer de 24 años conocida en las redes sociales como 'Baby Demoni', ha sido hallada muerta en su domicilio. Las autoridades colombianas aún no han aclarado cómo se produjo el fallecimiento. Aunque en principio podría tratarse de un suicidio, la familia y el entorno cercano de la modelo apuntan a que su novio podría ser el autor del crimen. Una hipótesis que por ahora no baraja la Policía.

'Baby Demoni' era conocida en TikTok, especialmente, por crear contenido. Se hizo famosa por cortarse la lengua como si de una serpiente se tratase. Acumulaba en esta red social más de un millón de seguidores y en las últimas horas, dos de estas amigas virtuales han confirmado su muerte.

Yina Calderón, otra de las influencers más conocidas en Colombia, aseguró que el novio de 'Baby Demoni' le llamó para avisar de que la joven «se había colgado». Pero Calderón sospecha de él. «.Ella se puso a pelear con el novio en casa y yo no sé, todo raro, luego el novio llamó a decir que ella se había colgado. En el hospital encuentran huellas de asfixia, o sea, una cosa muy rara. Ojalá este caso no se quede impune», denuncia.

La pareja de la modelo hallada muerta afirma que la encontró «haciéndose daño» y, con ayuda de los vecinos, la trasladaron al hospital, donde horas después perdió la vida. También ha anunciado que denunciará a todo aquel que diga «mentiras» sobre él.

El novio de 'Baby Demoni' sí cuenta con el apoyo de la influencer Juliana Calderón, hermana de Yina y también amiga de la modelo. Esta también asegura que los familiares se encontraron a la joven «tirada» en el suelo y que las autoridades valoran el suicidio como la hipótesis más probable.

