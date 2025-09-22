La grave acusación de María Patiño sobre sus despidos: «Me cargaron» La presentadora del exprograma 'La familia de la tele' (TVE) deja entrever que es víctima de la presión política

22 de septiembre 2025

La cancelación del programa del humorista Jimmy Kimmel, muy crítico con Trump, en la ABC estadounidense ha provocado la confesión de dos presentadores españoles que afirman haber sentido también presión política en su trabajo. El primero fue Pablo Motos que, el jueves, reconoció que «tanto desde el PP como desde el PSOE, a mí se me ha intentado cargar». Y ayer fue María Patiño la que añadió, directamente, que «a mi me cargaron».

La que fuera presentadora del desaparecido programa de TVE, 'La familia de la tele', deja entrever que los intereses políticos estuvieron detrás de uno de sus últimos fiascos televisivos. No especifica cual, aunque todo apunta a que se refiere a 'Sálvame' y Mediaset.

Patiño y el resto de sus colaboradores salieron de Telecinco por la puerta de atrás, después de quince años al frente del programa de corazón que marcó un antes y un después en la televisión. La nueva cúpula del grupo audiovisual decidió apagar 'Sálvame' y cortar relación con todos los programas producidos por 'La fábrica de la tele', envuelta en un proceso judicial donde se les acusa de obtener datos de famosos de manera ilegal. Ahora, la productora se ha rebautizado como 'La Osa producciones' y mantiene una estrecha colaboración con TVE.

En la cadena pública aterrizaron Patiño, Belén Esteban y compañía pero su nuevo programa, 'La fábrica de la tele', no obtuvo el respaldo de la audiencia y terminó siendo cancelado seis semanas después de su inicio.

Desde que Patiño y sus compañeros abandonaran Mediaset han dejado entrever en numerosas ocasiones que la presión política fue quien acabó con el producto del corazón. Belén Esteban siempre ha sido la más clara al respecto. «No voy a volver a votar a Ayuso», repite como un mantra cada vez que le preguntan por política. El que fuera presentador de 'Sálvame', Jorge Javier Vázquez, ya dejó clara su posición semanas después del fin del programa: «(Ayuso) Ya se cargó un programa de 'La Fábrica de la Tele' en Telemadrid».