Gotzon Mantuliz se juega el pellejo en 'El Desafío': resuelve un cubo de Rubik quemándose a lo bonzo

Gotzon Mantuliz sigue superando los límites de 'El Desafío' a las puertas de la final. Y lo ha hecho con una de las imágenes más angustiosas que se recuerdan en el programa de Antena 3 presentado por Roberto Leal. El getxotarra, ganador de 'El Conquistador del fin del mundo' de ETB, afrontó resolver un cubo de Rubik mientras se quemaba a lo bonzo. «Para mí es una gala importante. Mi objetivo es ganar 'El Desafío' y vengo a por todas. Yo estoy en un punto muy emocionado, veo el final del programa. Lo que tenemos que hacer es disfrutar que queda muy poquito», confesaba antes de un gran reto que superó con creces.

La prueba consistía en resolver este clásico rompecabezas mientrar ardía literalmente en llamas por el plató. Y lo hacía impregnado en gel por toda la ropa especial. Normalmente, también llevan un capuchón para proteger el rostro, pero el vasco decidió hacerlo con la cara descubierta y recubierta de este material especial. «Esto de ponerle el gel en la cara no lo habíamos hecho nunca. Va a tener 90 segundos como máximo para terminar ese cubo de Rubik. El tiempo comenzará cuando se prenda la antorcha. Para que las llamas no le lleguen a la cara se tendrá que ir moviendo por toda esta plataforma para que el fuego le quede siempre detrás», explicó Roberto Leal. Dicho y hecho.

Mientras Mantuliz ardía y caminaba enfocado en el cubo, Santiago Segura mostraba la angustia del jurado con un «que lo apaguen ya». En el plató reinó el silencio, solo se escuchaba al monitor insistir a Gotzon para que bajase la cabeza. Concluyó el juego incluso antes de lo previsto y fue apagado por los extintores. «Llevo 24 años trabajando en la tele, 45 en esta vida y yo esto no lo había visto nunca», le reconocía el presentador malagueño.

«Lo bueno es que hemos tenido días para probar. Les dije que quería ir al límite con el fuego y estos días previos he conocido un poco la sensación del dolor, del calor sin llegar a quemarme y ahí vi hasta donde podía aguantar el calor. Mucha concentración, el cubo de Rubik lo tenía sin fuego, pero con fuego y el directo ha hecho muy complicado los movimientos», contaba el getxotarra. «Hemos pasado todos miedo de verdad. No solo estás llevando esta edición a una cosa que no existía. Se lo estás poniendo imposible a tus rivales, no a los de este año, a los de los siguientes años. Ahora el que se quiera quemar...», ensalzaba Juan del Val desde la mesa del jurado.

«Cuando te cae la papeleta esta de ser jurado... ¿qué es justo, qué es injusto? ¿Tú crees que es justo que tus compañeros menos mortales se enfrenten a una maravilla de la naturaleza que todo lo hace bien? Y luego, ¿es justo la de dieces que le hemos quitado a Gotzon para promediar? Es injusto también. Eres impresionante. El día que te damos un diez estamos diciendo: 'Estamos haciendo trampa'», remataba Segura. Pilar Rubio tiró de humor. «Voy a decir algo malo. Hay una cosa mala que no me ha gustado. El peinado de nadadora de natación sincronizada no te favorece. Es lo único que te puedo decir».