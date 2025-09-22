La gala 1 de 'Operación Triunfo' 2025, en directo

17:14

¡Buenas tardes! Bienvenidos al directo en el que narraremos la gala 1 de 'Operación Triunfo' 2025. Tras la primera toma de contacto en la que se dilucidaron los 16 concursantes que han entrado en la Academia, ahora ya llega la dinámica habitual del talent musical. Hoy, primer expulsado.