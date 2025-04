Miriam Saavedra, exconcursante de 'GH VIP' y 'Supervivientes', sufre cinco fracturas de pelvis tras ser atropellada en Madrid

Leire Moro Jueves, 24 de abril 2025, 17:39 | Actualizado 17:45h. Comenta Compartir

Miriam Saavedra, exconcursante de 'Supervivientes' y 'Gran Hermano VIP', sufrió un accidente que pudo ser fatal en el centro de Madrid. Aunque hace unos meses que se fue a vivir a Múnich con su actual pareja, la exnovia de Carlos Lozano fue víctima de un atropello en una visita a la capital española.

Ella misma ha informado del suceso en sus redes sociales. «He estado publicando momentos de mi recuperación en mejores amigos, pero meditándolo he dicho: vosotros sois mi familia». La peruana se ha animado a compartir con todos la noticia. «Voy a compartirles este momento muy duro, pero a la vez me llena de fortaleza porque, aunque me haya dejado en cama de momento, estoy viva y no sabéis lo que valoro tanto el poder respirar, oler y sentir», se sinceraba.

La bloguera no ha concretado cuando sucedió el incidente, pero ha querido expresar su agradecimiento: «Me siento demasiado agradecida de poder salvarme y estar viva», comentaba la ganadora de 'GH VIP6'. «Peso 42 kilos y realmente esa furgoneta pudo aplastarme por completo; no quiero imaginar nada peor, simplemente estar centrada en mi recuperación».

Según ha contado Saavedra, tiene algunas lesiones importantes que obligan a permanecer en reposo. «Gracias a Dios tengo vida y voy mejorando poco a poco; tengo cinco fracturas en la pelvis». Unas palabras que ha acompañado de una imagen en la que aparece con muletas y otra en la que su pareja le ayuda a vestirse. Unos mensajes en los que también ha querido agradecerle a él su apoyo. «El amor verdadero de pareja, al igual que la amistad, se conoce en los momentos más duros de la vida».

Miriam también ha contado que, además de sufrir el accidente, le robaron el bolso, dos sucesos que «están en manos de su abogada». Sin embargo, para ella su único objetivo ahora mismo es recuperarse: «Lo importante aquí es realmente mejorar poco a poco y tener claro que la vida es un abrir y cerrar de ojos. Reflexionemos un momento y valoremos cada segundo más de vida y a quienes nos rodean con amor».