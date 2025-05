La foto de la polémica de Amelia Bono... ¿Es o no un preservativo?

S. O. Martes, 6 de mayo 2025, 12:06 Comenta Compartir

El último 'recap' publicado en Instagram por Amelia Bono sobre sus espectaculares vacaciones en Isla Mauricio ha dado bastante de qué hablar. En la última fotografía de esta colección de imágenes, un 'selfie' en la habitación de un idílico resort de lujo, aparece un objeto semitransparente en el suelo que ha causado una gran controversia y que ha hecho estallar a la de la influencer e hija de José Bono.

La publicación de la ex del hijo de Raphael, Manuel Martos, generado numerosos comentarios. Para los usuarios de la conocida red social no hay lugar a dudas: se trata de un preservativo. Amelia, que se ha separado del padre de sus hijos por segunda vez, ha entrado al trapo pero no ha aclarado de qué objeto se trata.

«¡Madre mía! Lo que me queda por leer. Nunca dejáis de sorprenderme. Pero me he dado cuenta que es mejor no contestar», ha escrito la empresaria, para hacer frente a las risas, burlas y críticas. Esta respuesta ha llegado tras varios comentarios de seguidores que han fijado sus miradas en el suelo de la habitación en donde aparece el citado objeto. ¿Es o no un condón?

«Es un preservativo lo de la última fotografía??? Bueno pues lo veo muy bien. Mujer divorciada y precavida que hace las cosas con conocimiento», ha lanzado una usuaria. Amelia, que tiene tres hijos y se muestra muy activa en Instagram, ha pasado unos días de vacaciones en el Shangri-La Le Touessrok, un lujoso hotel de Isla Mauricio. «Pilas recargadas», ha escrito la empresaria.