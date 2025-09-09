El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los famosos que se unieron a la fiesta de Alcaraz en Nueva York

El murciano alargó la noche tras conquistar su segundo US Open

A.M.

Martes, 9 de septiembre 2025, 10:58

Carlos Alcaraz celebró por todo lo alto su segundo triunfo en el US Open tras derrotar al italiano Jannick Sinner. La ocasión lo merecía. El murciano lograba de esta manera su sexto 'grande' y recuperaba el número 1 del ranking ATP.

Lo primero que hizo Alcaraz nada más alzar el título al cielo de Nueva York fue bañar de champán a su equipo en los vestuarios de la Arthur Ashe. Cuando se asearon, el murciano se fue con ellos a cenar a uno de los restaurantes más lujosos de la ciudad. El Chez Margaux, del premiado restaurador francés Jean-Georges Vongerichten, fue el escenario de la cena del campeón.

Este local es uno de los más lujosos y más inaccesibles de la ciudad estadounidense. Está ubicado en el barrio Meatpacking District, del bajo Manhattan, y para reservar una mesa debes tener una invitación o ser miembro de un club privado.

La fiesta se trasladó después a la discoteca 'Amber Room', donde Alcaraz coincidió con decenas y decenas de famosos, la mayoría de ellos artistas de la música que llegaban de la gala de los MTV. J Balvin, Lenny Tavarez, Justin Quiles, Rosalía, Emilia y Xavi estuvieron presentes en el local.

Alcaraz se lo pasó en grande durante la noche, según se aprecia en las imágenes que se han difundido en las redes sociales. Junto a los artistas latinos, el murciano cantó, gritó, saltó... lo dio todo sobre la pista. No fueron los únicos rostros famosos que acudieron al evento. El número uno del tenis también coincidió con las modelos Brianna Bardhi, Tika Camaj, Cara Delevingne, Emma Roberts, Phoebe Tonkin, Barbara Palvin y Sophia Graves. Los artistas Cardi B, Lupita Nyong'o, Big mama, Luke Bryan, Dylan Sprouse, Mustard, DIAMONTÉ y Ty Dolla $ign. E incluso con personalidades del deporte como Tom Brady, Jamie Foxx, Billie Jean King.

