Eva González comparte su delicado estado de salud: «Mi cuerpo no responde como suele hacerlo» La presentadora visita a su médico tras reconocer que hace tiempo que no se encuentra bien

Rochell De Oro Salgado Jueves, 3 de julio 2025, 13:25 | Actualizado 13:48h.

Eva González ha compartido en sus redes sociales el delicado estado de salud por el que atraviesa y que le ha llevado a acudir al médico.

«Hace un tiempo que no me encuentro bien. Como que mi cuerpo está cansado y no me responde como suele hacerlo», ha confesado. El volúmen de estrés y de trabajo serían los motivos por los que la presentadora atraviesa este bajón físico.

Aprovechando un hueco en su agenda, ya que actualmente está en las grabaciones de la nueva temporada de 'La Voz', ha decidido visitar a uno de sus médicos de confianza para oxigenar su sangre y obtener un cóctel de vitaminas.